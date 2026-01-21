B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Scandalul din gimnastică nu se mai încheie. Camelia Voinea, acuzată că a fost plătită fără să lucreze

Scandalul din gimnastică nu se mai încheie. Camelia Voinea, acuzată că a fost plătită fără să lucreze

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 23:14
Scandalul din gimnastică nu se mai încheie. Camelia Voinea, acuzată că a fost plătită fără să lucreze
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Camelia Voinea vizată de un nou scandal
  2. Controlul a fost dispus de Bogdan Matei
  3. Consecințele cazului Camelia Voinea

Camelia Voinea, controversata antrenoare de gimnastică, se confruntă cu noi acuzații grave. De această dată, este vorba despre un raport care face referire la mai multe nereguli legate de sumele pe care le-ar fi încasat.

Camelia Voinea vizată de un nou scandal

Acuzațiile apar într-un raport de control întocmit de Agenția Națională pentru Sport (ANS) care vizează angajarea antrenoarei Camelia Voinea la CS Farul Constanța. Documentul, confirmat de fostul președintele ANS Bogdan Matei, ridică semne de întrebare cu privire la sumele încasate sub formă de salarii. Există suspiciuni cu privire la încălcarea legii și se vorbește chiar despre o eventuală plângere penală.

Potrivit informațiilor provenite din interiorul instituției, este vorba despre un control care a fost făcut la clubul sportiv. Cu această ocazie ar fi fost identificate nereguli majore în ceea ce privește activitatea antrenoarei, informează Orange Sport.

Potrivit sursei citate, Voinea ar fi fost încadrată aproape doi ani la CS Farul Constanța ca antrenoare pentru gimnaste senioare. Ea nu ar fi avut, efectiv, sportive în pregătire și nu ar fi prestat ore reale de antrenament. Astfel, conform regulamentelor ANS, salariile pe care le-a încasat, nu ar fi fost justificate și de activitatea pe care a prestat-o în mod real.

Controlul a fost dispus de Bogdan Matei

Controlul la CS Farul Constanța a fost dispus chiar de fostul președinte al ANS, Bogdan Matei care a cerut verificări având informații despre cazul Camelia Voinea. Deși concluziile finale nu au fost elaborate până la plecarea sa din funcție, acesta spune că datele preliminare confirmau existența unor nereguli.

„Lucrurile nu sunt deloc în regulă la Farul. Așteptăm raportul final. Dacă se va dovedi clar că CS Farul este în culpă, întreaga conducere va ajunge în fața Comisiei de Disciplină ANS, iar documentele vor fi trimise Parchetului. Poate fi vorba de un caz penal. În ceea ce o privește pe doamna Camelia Voinea, dacă verdictul va fi nefavorabil, va trebui să returneze toate salariile încasate”, a declarat Bogdan Matei potrivit sursei citate.

Thomas Moldovan, președintele interimar al ANS, a confirmat existența unor nereguli serioase la clubul din Constanța. El a precizat că documentul de control nu este gata, însă a precizat că procedura legală va fi dusă până la capăt. Președintele interimar al ANS spune că antrenoarea nu avea dreptul să încaseze salariile pe care le-a primit.

Am cerut colegilor de la Corpul de Control să finalizeze cât mai repede raportul legat de CS Farul. Din discuțiile cu ei reiese clar că sunt probleme mari. Doamna Voinea nu ar fi trebuit să încaseze aceste salarii”, a confirmat Moldovan.

Consecințele cazului Camelia Voinea

Președintele interimar al ANS a precizat că a luat măsuri pentru ca asemenea cazuri, precum cel în care a fost implicată Camelia Voinea, să nu se mai repete. În acest sens a transmis o adresă, către toate cluburile subordonate. El a cerut ca antrenorii care lucrează la lot să nu mai figureze pe statele de plată ale cluburilor respective.

„Tocmai de aceea am trimis o circulară către toate cluburile din subordinea ANS, pentru ca un antrenor care lucrează la lot să nu mai figureze pe statele de plată ale unui club de stat. Raportul va fi înaintat Parchetului și vom căuta toate pârghiile legale pentru recuperarea banilor”, a spus Thomas Moldovan.

Tags:
Citește și...
Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs
Sport
Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs
Faliment răsunător pentru un celebru fotbalist roman: A pierdut 2 milione de dolari
Sport
Faliment răsunător pentru un celebru fotbalist roman: A pierdut 2 milione de dolari
Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Sport
Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
Sport
Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
Sport
Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
Sport
Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
Impozit plătit de Gigi Becali: Suma uriașă care ajunge lunar la statul român
Sport
Impozit plătit de Gigi Becali: Suma uriașă care ajunge lunar la statul român
Cele mai populare pariuri pe volei
Sport
Cele mai populare pariuri pe volei
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Sport
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Sport
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Ultima oră
00:12 - Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs
23:59 - Spitale mari din București, încă în frig. Criza căldurii din Capitală nu s-a rezolvat. Ce soluții anunță ministrul Rogobete
23:55 - Secretul din congelator care îți transformă masa: Beneficii uimitoare
23:45 - Fost rapidist încătușat de poliția rutieră. Ar fi devenit agresiv după ce a provocat un accident rutier. Ce a indicat alcooltestul
23:31 - Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
23:26 - Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”
22:47 - Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
22:45 - Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
22:25 - Cum a rămas o pensionară din Tulcea fără toți banii din casă: Ce metodă au folosit escrocii
22:15 - Grindeanu denunță propaganda guvernamentală: „Au proiectat dezastrul ca să justifice măsurile fiscale dure”