Camelia Voinea, controversata antrenoare de gimnastică, se confruntă cu noi . De această dată, este vorba despre un raport care face referire la mai multe nereguli legate de sumele pe care le-ar fi încasat.

Camelia Voinea vizată de un nou scandal

Acuzațiile apar într-un întocmit de Agenția Națională pentru Sport (ANS) care vizează angajarea antrenoarei Camelia Voinea la CS Farul Constanța. Documentul, confirmat de fostul președintele ANS Bogdan Matei, ridică semne de întrebare cu privire la sumele încasate sub formă de salarii. Există suspiciuni cu privire la încălcarea legii și se vorbește chiar despre o eventuală plângere penală.

Potrivit informațiilor provenite din interiorul instituției, este vorba despre un control care a fost făcut la clubul sportiv. Cu această ocazie ar fi fost identificate nereguli majore în ceea ce privește activitatea antrenoarei, informează Orange Sport.

Potrivit sursei citate, Voinea ar fi fost încadrată aproape doi ani la CS Farul Constanța ca antrenoare pentru gimnaste senioare. Ea nu ar fi avut, efectiv, sportive în pregătire și nu ar fi prestat . Astfel, conform regulamentelor ANS, salariile pe care le-a încasat, nu ar fi fost justificate și de activitatea pe care a prestat-o în mod real.

Controlul a fost dispus de Bogdan Matei

Controlul la CS Farul Constanța a fost dispus chiar de fostul președinte al ANS, Bogdan Matei care a cerut verificări având informații despre cazul Camelia Voinea. Deși concluziile finale nu au fost elaborate până la plecarea sa din funcție, acesta spune că datele preliminare confirmau existența unor nereguli.

„Lucrurile nu sunt deloc în regulă la Farul. Așteptăm raportul final. Dacă se va dovedi clar că CS Farul este în culpă, întreaga conducere va ajunge în fața Comisiei de Disciplină ANS, iar documentele vor fi trimise Parchetului. Poate fi vorba de un caz penal. În ceea ce o privește pe doamna Camelia Voinea, dacă verdictul va fi nefavorabil, va trebui să returneze toate salariile încasate”, a declarat Bogdan Matei potrivit sursei citate.

Thomas Moldovan, președintele interimar al , a confirmat existența unor nereguli serioase la clubul din Constanța. El a precizat că documentul de control nu este gata, însă a precizat că procedura legală va fi dusă până la capăt. Președintele interimar al ANS spune că antrenoarea nu avea dreptul să încaseze salariile pe care le-a primit.

„Am cerut colegilor de la Corpul de Control să finalizeze cât mai repede raportul legat de CS Farul. Din discuțiile cu ei reiese clar că sunt probleme mari. Doamna Voinea nu ar fi trebuit să încaseze aceste salarii”, a confirmat Moldovan.

Consecințele cazului Camelia Voinea

Președintele interimar al ANS a precizat că a luat măsuri pentru ca asemenea cazuri, precum cel în care a fost implicată Camelia Voinea, să nu se mai repete. În acest sens a transmis o adresă, către toate cluburile subordonate. El a cerut ca antrenorii care lucrează la lot să nu mai figureze pe statele de plată ale cluburilor respective.

„Tocmai de aceea am trimis o circulară către toate cluburile din subordinea ANS, pentru ca un antrenor care lucrează la lot să nu mai figureze pe statele de plată ale unui club de stat. Raportul va fi înaintat Parchetului și vom căuta toate pârghiile legale pentru recuperarea banilor”, a spus Thomas Moldovan.