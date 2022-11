FIFA, procedură împotriva Serbiei după meciul cu Brazilia de la Cupa Mondială. Fotbaliștii sârbi au afișat un steag cu Kosovo făcând parte din țara lor

FIFA a anunțat sâmbătă că a demarat proceduri împotriva Federației de fotbal din Serbia, în condițiile în care fotbaliștii sârbi ar fi agățat în vestiar un steag cu provincia Kosovo făcând parte din țara lor, joi, la partida cu Brazilia de la Cupa Mondială din Qatar, transmite .

Kosovo și-a declarat independența de Serbia în 2008, însă România este una dintre țările care nu îi recunosc statalitatea și o consideră în continuare o provincie a Serbiei.

Imaginea cu steagul – pe care era scris „nu ne predăm” în limba sârbă – a devenit virală pe rețelele sociale după ce a fost distribuită de ministrul kosovar al culturii, tineretului și sportului, Hajrulla Ceku.

Disgraceful images from locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards , while exploiting platform.

We expect concrete actions from considering that the 🇽🇰 is a full FIFA and UEFA member.

— Hajrulla Çeku (@HCeku)