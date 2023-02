FIFA The Best 2022 – Lionel Messi și Alexia Putellas au câștigat premiile pentru cei mai buni jucători

Premiul pentru cel mai bun jucător i-a revenit pentru a doua oară argentinianului Lionel iar premiul pentru cea mai bună jucătoare de fotbal i-a fost acordat Alexiei Putellas, luni, la Gala Premiilor Fifa 2022.

Messi s-a duelat pentru premiu cu Karim Benzema (câștigătorul Balonului de Aur 2022, Real Madrid, Franța) și Kylian Mbappe (PSG, Franța).

Alexia Putellas, jucătoarea de fotbal feminin a Barcelonei, a fost desemnată cea mai bună fotbalistă din 2022.

