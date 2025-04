Florin Prunea: M-am spovedit o singură dată. A durat vreo 4 ore, cu pauze mari, că mă dureau genunchii. Am spus tot

Fostul internațional Florin Prunea (56 de ani) a povestit că s-a spovedit o singură dată în viața lui, acum patru ani, la îndemnul părintelui arhimandrit Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, din județul Sălaj. Patru ore a durat spovedania și i-a fost cu folos.

Prunea: M-am spovedit o singură dată în viața mea

„M-am spovedit o singură dată în viața mea. (…) Acum 4 ani. Un singur părinte m-a convins să mă spovedesc. La mănăstirea Srâmba, județul Sălaj, părintele Grighenție.

Nu m-a păcălit. Eram de sărbători și tot auzeam cu spoveditul. Aveam eu niște probleme atunci, cu dosarul Penescu, și am simțit nevoia să mă duc să mă spovedesc.

Am spus tot. A durat vreo 4 ore, cu pauze mari, că mă dureau genunchii, că te pune în genunchi sub patrafir, și nu mai puteam”, a spus Florin Prunea, pentru

Prunea, după spovedanie: Am scăpat de probleme

Florin Prunea a afirmat apoi că spovedania chiar l-a ajutat, căci a scăpat de probleme: „Patru ore, cu pauze, după 20 de minute pauză, că mi se blocau genunchii. Pe cuvântul meu am stat patru ore, și am spus tot. De atunci, să știi, că m-am simțit extraordinar și am și scăpat de Părintele mă știe, m-a convins și m-am spovedit, frate. Am stat și am vorbit de toate, de meserie, de fotbal, de , de toate. Mi-a spus părintele să spun tot, și i-am zis ”Părinte, spun și în plus, numai să fie bine””.