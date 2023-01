Florin Răducioiu, îngrijorat de declarațiile lui Dino Baggio: „O să-l sun și eu pe medicul de la Brescia. Tot timpul făceam perfuzii cu acest lichid roz. La Milan luam alte lucruri, pastile”

Fostul fotbalist Florin Răducioiu, component al Generației de Aur, a recunoscut că medicii din campionatul Italiei îi ofereau medicamente și i se spunea „tot timpul că este vorba de vitamine, de glucoză”, transmite .

Răducioiu a ajuns în Italia în 1990, când Bari l-a cumpărat de la Dinamo. El a mai jucat pentru Verona, Brescia și AC Milan.

Declarațiile sale vin în contextul în care fostul internațional Dino Baggio a vorbit despre și a spus că „dopingul a existat mereu în fotbal”. „Și mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme (…), trebuie să ne întoarcem la ceea ce am luat, să investigăm substanțele consumate în acea perioadă”, a mai spus Baggio.

Florin Răducioiu, după declarațiile lui Dino Baggio: „O să-l sun și eu pe medicul de la Brescia”

Fostul mare internațional român a recunoscut că și el a luat medicamente.

„Recunosc, și eu am luat medicamente. Sunt sincer, o să-l sun și eu pe medicul de la Brescia. O să am mâine o convorbire cu el ca să aflu ce luam. Ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona. Într-adevăr, Dino Baggio a făcut o declarație foarte puternică, în care practic a spus că dopingul a fost întotdeauna și că ne-am dopat.

Noi nu știam ce luăm. Ni s-a spus tot timpul că este vorba de vitamine, de glucoză. Tot timpul făceam perfuzii cu acest lichid roz, care ni se administra cu o zi înainte de meci, seara. Îmi aduc aminte perfect.

La Milan luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că… le luam. Mă pune și pe mine pe gânduri. Am mai spus-o și după moartea lui Gianluca Vialli, era și Gică Popescu aici. Trebuie să ne întrebăm de ce apar morți premature”, a declarat Florin Răducioiu la Orange Sport.