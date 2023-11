Fost fotbalist de la FCSB și Rapid, dat dispărut pe site-ul Poliției Române. Lucian Burdujan a fost contactat de presă și a răspuns. Iată ce le-a zis jurnaliștilor (FOTO)

Fostul atacant al Rapidului și al celor de la FCSB, Lucian Burdujan, a fost dat dispărut de familie de familie, dar l-au contactat și acestora le-a răspuns scurt „Sunt la muncă, nu am semnal”.

La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, de către o femeie în vârstă de 63 de ani, cu privire la faptul că, din luna septembrie, niciun membru al familiei nu a mai putut lua legătura cu fiul său Burdujan Lucian.

Pe site-ul oficial al Poliției Române a fost publicată o poză cu el și detalii despre acesta.

Locul din care poliția îl dă dispărut pe fostul fotbalist este Piatra Neamț. „Semnalmente: Înaltime: 180 cm, Greutate: 80 kg, Corpolenta: Atletic, Culoare păr: Negru, Culoare ochi: Căprui.

“Burdujan Lucian, in varsta de 39 ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuinta sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt si nu s-a mai intors pana in prezent.”

Lucian Burdujan a fost contactat de cei de la GSP după anunțul apărut pe site-ul Poliției Române. A răspuns apelului și le-a spus „Sunt la muncă, nu am semnal”. Apoi, a închis.

Burdujan a comunicat apoi, prin mesaj, că „nu mai urmăresc meciurile Rapidului”, când a fost întrebat despre partida FCSB – Rapid, de duminică. Apoi nu a mai răspuns întrebărilor reporterului GSP.