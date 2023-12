Fotbal de Crăciun în Anglia: programul etapei de Boxing Day 2023

Boxing Day este o zi pe care fanii fotbalului o așteaptă cu nerăbdare în fiecare an. Are loc pe 26 decembrie și este una dintre cele mai importante tradiții din sport. În primele ligi din Anglia se joacă fotbal în fiecare an, iar totul se transformă într-o adevărată sărbătoare.

La 150 de ani de la disputarea primului meci de Boxing Day, britanicii respectă această tradiție și în 2023. Pe 26 decembrie, în Premier League vor fi programate cinci meciuri din etapa a 19-a din Premier League, după următorul program:

ora 14:30: Newcastle United – Nottingham Forest

ora 17:00: Bournemouth – Fulham

ora 17:00: Sheffield United – Luton

ora 19:30: Burnley – Liverpool

ora 22:00: Manchester United – Aston Villa

Această etapă mai programează și meciurile:

Miercuri, 27 decembrie

ora 21:30: Brentford – Wolverhampton

ora 21:30: Chelsea – Crystal Palace

ora 22:15: Everton – Manchester City

Joi, 28 decembrie

ora 21:30: Brighton & Hove – Tottenham

ora 22:15: Arsenal – West Ham

Manchester United – Aston Villa, cel mai interesant meci de Boxing Day

Capul de afiș al acestei runde este duelul dintre Manchester United și Aston Villa. Poate părea surprinzător, dar Aston Villa este echipa mai bine clasată înaintea acestei confruntări. Trupa lui Unai Emery are un sezon fabulos și este pe locul 3, la un singur punct de prima poziție. Manchester United este, în schimb, o dezamăgire în acest sezon și este pe locul 7, cu 28 de puncte.

În mod obișnuit, Manchester United ar fi fost favorită clară într-o partidă jucată acasă cu o echipă de nivelul lui Aston Villa. Acum însă, agențiile de online indică un meci echilibrat. Manchester United are 2.35 la victorie, Villa are 2.95, iar egalul are 3.70. Un semn clar că se poate întâmpla orice.

Aston Villa are 9 meciuri la rând fără înfrângere în toate competițiile și se află într-o ascensiune impresionantă. Face cel mai bun sezon al său în Premier League și este de departe surpriza campionatului. Nu puțini sunt cei care încep să-și amintească de în sezonul în care a câștigat titlul și fac comparații.

Liverpool are o deplasare ușoară

Tot de Boxing Day va juca și o altă echipă aflată în cursa pentru câștigarea titlului. a dat uitării sezonul dezamăgitor făcut în 2022/2023 și luptă cu șanse reale pentru câștigarea titlului. Se deplasează la Burnley, unde nu ar trebui să aibă mari probleme în a câștiga. Burnley are doar 8 puncte acumulate în acest sezon, iar în confruntările de acasă din acest sezon a obținut doar 3, după victoria cu 3-0 din partida cu Sheffield.

Istoria Boxing Day

Primul meci de s-a jucat pe 26 decembrie 1860 între Sheffield FC și Hallam FC, cele mai vechi echipe din lume. Totuși, Boxing Day a devenit o tradiție ceva mai târziu. Interesul pentru aceste partide era ridicat deoarece era un moment în care mulți fani, care nu își permiteau să ajungă în mod obișnuit pe stadion, făceau un efort să fie prezenți în această zi de sărbătoare.

Până în prezent au fost peste 3.700 de partide de Boxing Day în campionatul englez. Britanicii iubesc fotbalul, motiv pentru care se joacă la foc automat în această perioadă. Nu există pauză nici de Revelion. Pe 31 decembrie, de la ora 16:00, vor avea loc meciurile dintre Fulham și Arsenal și Tottenham – Bournemouth, în timp ce pe 1 ianuarie se va juca din nou în campionat, o confruntare mai mult decât interesantă între Liverpool și Newcastle United.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.