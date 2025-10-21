FC Barcelona a făcut spectacol pe , în Liga Campionilor, învingând la scor echipa Olympiakos Pireu. Este a doua victorie obținută de catalani în etapa a treia a grupei mari din UEFA Champions League.

Echipa catalană a făcut spectacol pe propriul teren cu grecii de la . FC Barcelona a oferit un adevărat recital ofensiv în Liga Campionilor câștigând meciul cu 6-1, în grupa principală a competiției.

Fermin Lopez a fost starul partidei, semnând un hat-trick în minutele 7, 39 și 76. Rashford a marcat două goluri în minutele 74 și 79, iar a punctat din penalty, în minutul 68. Pentru greci a marcat El Kaabi, în minutul 54.

Lopez a deschis scorul în minutul 7, când a șutat cu stângul în poartă după ce Lamine Yamal fusese blocat de portarul lui Olympiakos. Apoi, mijlocașul lui FC Barcelona a dublat avantajul catalanilor în minutul 39. Dro i-a pasat la marginea careului, Lopez a fentat un adversar și a marcat fără emoții.

Tot el a marcat pentru a treia oară, în minutul 76, când a reluat perfect din voleu centrarea lui Roony Bardghji. Mijlocașul a devenit primul jucător spaniol din istoria Barcelonei care reușește un hat-trick în Liga Campionilor.

Pafos a terminat la egalitate cu Kairat Almaty

În celălalt meci al grupei, Pafos a terminat la egalitate, scor 0-0, în deplasare cu Kairat Almaty. Pentru echipa cipriotă, românul Vlad Dragomir a fost integralist. Ciprioții au jucat în inferioritate din minutul 4, după eliminarea lui Correia. În minutul 2 și 44 de secunde Joao Correia, atacantul cipriot, i-a pus talpa pe față fundașului stâng advers, Machado Mato.

A fost o intervenție extrem de dură, sacționată de arbitrul Chris Kavanagh Este al doilea cel mai rapid cartonaș roșu acordat istoria Ligii Campionilor.

Ghiorghi Zaria a avut o ocazie mare pentru gazde, iar Ofri Arad a trimis în bară. Veteranul brazilian David Luiz a avut două ocazii pentru campioana Ciprului, Pafos, dar portarul Temirlan Anarbekov și-a salvat echipa.