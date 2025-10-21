B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)

Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 22:45
Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
FC Barcelona Sursa foto: Hepta / DPA Images / Felipe Mondino
Cuprins
  1. FC Barcelona, victorie la scor cu Olympiakos
  2. Pafos a terminat la egalitate cu Kairat Almaty

FC Barcelona a făcut spectacol pe Camp Nou, în Liga Campionilor, învingând la scor echipa Olympiakos Pireu. Este a doua victorie obținută de catalani în etapa a treia a grupei mari din UEFA Champions League.

FC Barcelona, victorie la scor cu Olympiakos

Echipa catalană a făcut spectacol pe propriul teren cu grecii de la Olympiakos Pireu. FC Barcelona a oferit un adevărat recital ofensiv în Liga Campionilor câștigând meciul cu 6-1, în grupa principală a competiției.

Fermin Lopez a fost starul partidei, semnând un hat-trick în minutele 7, 39 și 76. Rashford a marcat două goluri în minutele 74 și 79, iar Lamine Yamal a punctat din penalty, în minutul 68. Pentru greci a marcat El Kaabi, în minutul 54.

Lopez a deschis scorul în minutul 7, când a șutat cu stângul în poartă după ce Lamine Yamal fusese blocat de portarul lui Olympiakos. Apoi, mijlocașul lui FC Barcelona a dublat avantajul catalanilor în minutul 39. Dro i-a pasat la marginea careului, Lopez a fentat un adversar și a marcat fără emoții.

Tot el a marcat pentru a treia oară, în minutul 76, când a reluat perfect din voleu centrarea lui Roony Bardghji. Mijlocașul a devenit primul jucător spaniol din istoria Barcelonei care reușește un hat-trick în Liga Campionilor.

Pafos a terminat la egalitate cu Kairat Almaty

În celălalt meci al grupei, Pafos a terminat la egalitate, scor 0-0, în deplasare cu Kairat Almaty. Pentru echipa cipriotă, românul Vlad Dragomir a fost integralist. Ciprioții au jucat în inferioritate din minutul 4, după eliminarea lui Correia. În minutul 2 și 44 de secunde Joao Correia, atacantul cipriot, i-a pus talpa pe față fundașului stâng advers, Machado Mato.

A fost o intervenție extrem de dură, sacționată de arbitrul Chris Kavanagh Este al doilea cel mai rapid cartonaș roșu acordat istoria Ligii Campionilor.

Ghiorghi Zaria a avut o ocazie mare pentru gazde, iar Ofri Arad a trimis în bară. Veteranul brazilian David Luiz a avut două ocazii pentru campioana Ciprului, Pafos, dar portarul Temirlan Anarbekov și-a salvat echipa.

Tags:
Citește și...
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Sport
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
Sport
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Sport
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
Sport
Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
Sport
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
FC Universitatea Cluj anunță despărțirea de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
Sport
FC Universitatea Cluj anunță despărțirea de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
Sport
Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Sport
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Sport
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Sport
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Ultima oră
23:35 - Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
23:25 - Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
23:09 - Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
23:06 - Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
23:00 - Cum arată mașina ideală pentru oraș, în 2025? Analiza modelelor economice
22:30 - Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
22:26 - Siguranța online a copiilor. Ce pot face părinții pentru a-i proteja
22:22 - Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă
21:54 - Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”