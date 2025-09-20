Manchester United a câștigat cu scorul 2-1 duelul cu Chelsea, într-o partidă jucată pe Old Trafford, în etapa a cincea a campionatului Angliei la . Într-o altă partidă, a înregistrat cea de-a cincea victorie, 2-1, cu Everton.

Manchester United, victorie în meciul zilei

Manchester United a bifat al 13-lea duel consecutiv fără înfrângere, pe teren propriu, în , contra londonezilor de la Chelsea. United s-a impus cu 2-1 într-un meci care s-a jucat pe o ploaie torențială, contra londonezilor.

Chelsea a primit o lovitură grea după doar cinci minute, când portarul Robert Sanchez l-a faultat pe Bryan Mbeumo. A fost faza care a dat peste cap întreaga defensivă a londonezilor. Aceasta deoarece portarul a fost eliminat.

În aceste condiții, Bruno Fernandes a deschis scorul în minutul 14, pentru Manchester, transformând o pasă excelentă a lui Patrick Dorgu. A fost golul cu numărul 100 pe care l-a marcat în cariera sa la United. A urmat o nouă reușită a lui Casemiro, care a profitat de o fază fixă și a dublat avantajul înainte de pauză. Același Casemiro avea să readucă echilibru pe teren, fiind eliminat după două cartonașe galbene.

Chelsea a sperat în cea de-a doua repriză

După pauză, Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United a schimbat strategia și l-a trimis în teren pe Manuel Ugarte. Astfel, a încercat să aducă mai multă consistență la mijlocul terenului pentru echipa sa.

Londonezii au înscris un gol, prin Wesley Fofana, dar a fost anulat pe motiv de offside. Chelsea a marcat prin Trevoh Chalobah care a redus diferența cu o lovitură de cap în minutul 80, după o centrare a lui Reece James.

Tensiunea a crescut pe Old Trafford, spre finalul meciului, când Chelsea a încercat să marcheze pentru a scoate un egal. Fernandes a fost blocat în ultimul moment, iar Santos a ratat șansa de a egala. Manchester United a rezistat și a reușit să plece la vestiare, după cele 90 de minute, cu toate punctele puse în joc.

Pentru Manchester United este a doua victorie în ultimele trei meciuri. Rezultatul îi dă un pic de liniște tehnicianului Ruben Amorim, după un început oscilant de sezon. Pentru Chelsea este primul eșec din actuala stagiune de Premier League. Londonezii ajung la trei meciuri fără victorie în toate competițiile.

Liverpool, cinci victorii în cinci meciuri

Liverpool a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Everton, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei. A fost același scor pe care l-a înregistrat Manchester United contrea lui Chelsea. Pentru Liverpool este a cincea victorie în tot atâtea etape, echipa de pe Anfield continuându-și marșul triumfal în Premier League.

Primul gol a venit în minutul 12, când Mohamed Salah l-a servit cu o pasă pe Ryan Gravenberch. Olandezul a finalizat cu un șut peste Jordan Pickford, deschizând scorul. Câteva minute mai târziu, același Gravenberch a creat faza celui de-al doilea gol, El i-a oferit lui Hugo Ekitike șansa de a trimite mingea pe sub portarul advers.

Everton a reacționat fără vlagă, irosind o șansă importantă prin Kiernan Dewsbury-Hall. Cel mai mare pericol pentru Liverpool a venit chiar dintr-o greșeală proprie. O pasă slabă a lui Alisson l-a găsit pe Ndiaye, dar Beto nu a profitat. După pauză, Livepool a comis mai multe greșeli, dându-i posibilitatea lui Everton să marcheze. Într-o astfel de situație, Idrissa Gana Gueye a marcat spectaculos după o pasă decisivă a lui Ndiaye.

Finalul a fost dramatic, Konaté a fost aproape de 3-1, însă Jack Grealish a salvat miraculos pe linia porții. De partea cealaltă, Everton a forțat egalarea, însă lipsa de claritate în atac a făcut diferența. Liverpool a rezistat și a încheiat meciul cu toate punctele. Pentru Everton, înfrângerea înseamnă finalul unei serii pozitive de patru partide fără eșec.