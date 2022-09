Fotbalişti Români Care Au Ratat Cariere De Success Din Cauza Problemelor Personale

Fotbalul românesc nu duce lipsă de tinere speranţe. În fiecare an apar fotbalişti ce ne fac să ne gândim că viitorul sună bine. De asemenea, în fiecare an vedem multe tinere speranţe care se pierd, ajungând să joace pentru echipe din campionate foarte slabe sau pur şi simplu dispăruţi in mulţime înainte de a se retrage.

Este de ajuns să ne gândim la Adi Mutu ca să înţelegem cât de rapid se poate schimba totul in viaţa sportivilor. Cu toate că Adi a avut o carieră plină de succese, cu mentionări frecvente în şi titluri peste titluri, putem doar să ne imaginăm cum ar fi fost cariera lui fara suspendarea pentru consum de cocaină când juca la Chelsea. De asemenea, nu toţi au rezultate extraordinare în ultimii ani pentru a putea să îşi revină după probelme din afara sportului. Cei din lista de mai jos nu au reusit.

Cristian Daminuţă

Ca junior în Timişoara, Cristian a fost observat de Inter si cumpărat cu 300.000 EURO. A ajuns apoi şi la AC Milan dar nu a reuşit să confirme, urmând a fi împrumutat la echipa ca Modena, FC Tiraspol, FC Viitorul şi ACS Poli Timişoara. Cu toate şansele disponibile, Daminuţă a ajuns tot în România, însă la echipe mici, precum Olimpia Satu Mare şi Baia Mare. Cristian a fost pur şi simplu mult mai cunoscut pentru activităţile lui în luma mondenă, nu pentru ce a făcut pe terenul de fotbal.

Alin Stoica

Alin Stoica avea doar 16 ani cand a ajuns la Anderlecth printr-un transfer de 1,2 milioane EURO plătiţi clubului Steaua Bucureşti. După un debut bun, a ajuns şi marcator în Champions League. După Anderlecth, s-a transferat la Club Brugge, unde a câştigat titlul. Apoi, încetul cu încetul, a ajuns la echipe din ce în ce mai slabe, până când s-a întors în România la FC Naţional. Din nefericire pentru Alin, s-a retras în 2015 cu ultima echipa fiind Concordia Chiajna şi o carieră ce promitea mult mai mult.

Nicolae Mitea

Nicolae Mitea a fost cumpărat de la Dinamo de către Ajax Amsterdam. Asta l-a făcut să fie coleg cu nume gigantice ale fotbalului mondial, precum Jong şi Ibrahimovic. Mulţi oameni au văzut in Nicolae Mitea viitorul fotbalului românesc dupa debutul la echipa naţionala. Dar, o serie de accidentări au făcut ca numele lui să fie auzit mai mult in ziarurile de scandal. Sfârsitul carierei a venit tot la Concordia Chiajna, de unde s-a retras în 2014.

Mihai Costea

La un moment în cariera, Mihai Costea era considerat a fi o soluţie posibila pentru echipa naţională care avea probleme în atac. A ajuns la FCSB de la Universitatea Craiova pentru 1,4 milioane EURO în 2011. După un sezon bun, Mihai a ales să stea nopţile în cluburi. Ca urmare, a început să apară mai mult în revistele de scandal decât de sport. După ce a fost exclus de la echipă şi contractul i-a expirat în 2015, a ajuns să joace la FC Voluntari şi apoi la echipe din Emiratele Arabe Unite. Cu siguranţă, Mihai a fost mai atent la activităţile de noapte decât la cariera promiţătoare pe care o avea.