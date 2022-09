FRF vine cu precizări despre salariul lui Răzvan Burleanu și îl acuză pe Florin Prunea că „incită la violență și huliganism”

Salariul lunar al președintelui de la Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu, este de 20.000 de lei net, aproximativ 4.000 de euro, susține FRF într-un comunicat de presă transmis vineri după „informațiile apărute în public, lansate de domnul Florin Prunea și preluate de mass-media”.

În același comunicat, FRF face apel la presă „să nu promoveze declarațiile domnului Florin Prunea care incită la violență și huliganism”.

FRF, precizări despre salariul lui Răzvan Burleanu

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, lansate de domnul Florin Prunea și preluate de mass-media, Federația Română de Fotbal face următoare precizări:

Salariul lunar al președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este de 20.000 lei net, aproximativ 4.000 de euro.

Deși ocupă și funcțiile de Administrator SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia și Președinte al Academiei Naționale de Fotbal, Răzvan Burleanu nu este remunerat pentru acestea.

Totodată, facem apel la mass-media să nu promoveze declarațiile domnului Florin Prunea care incită la violență și huliganism și care depășesc granițele activității profesionale a președintelui FRF sau ale fenomenului fotbalistic din România”.

Florin Prunea: Noi avem un președinte de federație care câștigă lunar în jur de 30.000 de euro

Reacția FRF vine în contextul în care fostul portar din Generația de Aur spusese că Răzvan Burleanu „câștigă în jur de 30.000 de euro în mână pe lună”.

„Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc. Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc. Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal.

Păi, noi mai avem dreptul să vorbim despre Campionate Europene și Mondiale? Păi, vine decontul acum pe data de 9, că l-am auzit pe minipreședintele Federației Române de Fotbal… Așa este, este minipreședinte și FRF nu mai este Federația Română de Fotbal, este miniFederația Română de Fotbal, după performanțe.

Pot suporterii să îi facă suporterii… ținta să i-o pună, știi unde să i-o pună? (n.r. referitor la bannerele afișate de către suporteri cu Răzvan Burleanu țintit) Pe casă. Ăsta nu pleacă de acolo decât cu picioarele înainte. Unde mai câștigă el asemenea bani?”, a declarat Florin Prunea, la .