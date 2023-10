Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Transylvania Open, după un meci perfect cu Anna Bondar / Cu cine se va confrunta în continuare

Gabriela Ruse (25 de ani, 188 WTA) s-a calificat joi seară, 19 octombrie, în sferturile de finală de la Transylvania Open. Românca s-a impus în meciul de la Cluj în fața Annei Bondar, o tenismenă clasată mai bine în ierarhia mondială.

Revenind în primul set și apoi câștigând detașat, Ruse a avansat în primele 8 jucătoare ale turneului de 250 de puncte.

În programul zilei de joi, cele trei românce rămase în cadrul turneului de la Cluj-Napoca se vor confrunta cu adversarele lor. Prima dintre cele trei tenismene a fost Gabriela Ruse, care a eliminat-o în runda inaugurată pe Alycia Parks.

Cea de-a doua adversară a Gabrielei Ruse a fost unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 116 WTA).

După o oră și șapte minute de joc, Gabriela Ruse a revenit fabulos, astfel câștigând primul set, scor 7-4, relatează .

Cel de-al doilea set s-a jucat echilibrat până la scorul 2-2, iar din acel moment Gabriela Ruse a excelat și a încheiaat game-ul cu scorul 6-2.

În sferturi, Ruse se va duela cu jucătoarea din Columbia, Emiliana Arango, locul 118 WTA.

Gabriela Ruse is back! 💪🏻

Ruse beats Bondar for her first quarterfinal of the season. 🎾🧛‍♂️

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn)