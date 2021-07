Garbine Muguruza își petrece vacanța în România. Jucătoarea de tenis, impresionată de peisajele din Transilvania (VIDEO, FOTO)

Garbine Muguruza, numărul 12 WTA, își petrece vacanța în România. Jucătoarea de tenis a postat mai multe imagini din vizita sa în Transilvania. Muguruza a luat o mică pauză după ce a fost eliminată în turul 3 la Wimbledon.

Muguruza a fost impresionată de peisajele din țara noastră și de mai multe atracții turiștice, între care Peștera Dâmbovicioara și Parcul Național Piatra Craiului.

Ea s-a filmat în timpul drumețiilor și le-a arătat fanilor ei, pe rețelele sociale, cum își petrece vacanța în România.

OK It’s in Romania https://t.co/lK7oKe4pzF pic.twitter.com/R6X98hqJnV

Gabrine Muguruza a fost campioană la Roland Garros în 2016 și la Wimbledon în 2017.

Garbiñe Muguruza stories of the Day (06/07)

Mix of all. Road trip in Romania 🇹🇩🇹🇩 at Pestera Damboviciora pic.twitter.com/OkXiMPEC3w

