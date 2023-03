Gică Hagi, despre neconvocarea lui Ianis la națională: „El e deja cineva în lume, e un brand, ca taică-su!”

Gică Hagi a făcut noi dezvăluiri despre fiul său, Ianis, care a fost exclus de pe lista preliminară a lui Edi Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile pentru EURO 2024.

Gică Hagi, dezvăluiri despre situația lui Ianis la națională

Hagi a revenit și în conferința de presă asupra motivelor pentru care consideră că Ianis ar fi trebuit să fie convocat.

„Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările. Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor. Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară.

Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față! Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu. Fizic, și-a revenit. Joacă la un club. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav.

Sunt mândru pentru că sunt «tatăl lui Ianis». Eu am devenit «tatăl lui Ianis». Am fost la Rangers și mi-au zis că sunt «tatăl lui Ianis». Deci, Ianis e deja consacrat. Ianis are deja personalitate. Ianis e deja cineva în lume. Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume”, a spus Hagi, scrie .