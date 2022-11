Gică Hagi se bucură de victoria echipei Farul Constanța: Nu pot să îmi ascund fericirea! E bine pe primul loc

Farul Constanța s-a distanțat cu 8 puncte de echipa Rapid în Superliga. Echipa lui Gică Hagi a trecut cu 2-1 de CS Mioveni și a urcat înaintea echipei din Giulești.

Gheorghe Hagi este mândru de succesul echipei pe care o antrenează.

”Nu pot să îmi ascund fericirea! Suntem pe drumul bun, jucătorii pedalează și sunt mulțumit! Am încercat să jucăm, am întâlnit o echipă care a stat bine în teren. Jucăm bine, facem lucrurile bune. Am avut răbdare, le-am spus că golul va veni şi a venit. De la începutul campionatului, noi nu am fost trecuţi la echipele care au şanse, acum suntem aici. E bine pe primul loc. Am oxigen. E bine aici!

Obiectivul nostru a fost să intrăm în play-off, dar încă nu avem punctele necesare. Cât despre înjumătățirea punctelor, ne-am obişnuit cu asta. Noi trebuie să jucăm şi să învingem, nu mai contează altceva. Până la titlu mai este cale lungă”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit

Echipa Farul Constanţa a învins vineri, pe teren propriu, formaţia de pe ultimul loc din Superligă, CS Mioveni, scor 2-1, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.