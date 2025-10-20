„Văd că unor jucători le place somnul”, a constatat Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut, scor 1-2, în fața celor de la Metaloglobus. Finanțatorul FCSB s-a arătat extrem de nemulțumit după acest rezultat, mai ales că „ei au buget, cei de la Metaloglobus, un sfert din salariul lui Tănase sau jumătate. Ei au buget cât sunt două prime la mine”.

Gigi Becali a anunțat că va scoate din lot mai mulți jucători și va aduce cinci în loc. El spune că-și dorește să facă „revoluție” la echipă, pentru a nu dezamăgi suporterii.

Cine ar putea pleca de la FCSB

David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș ar urma să plece în iarnă. De asemenea, ar urma să părăsească echipa Denis Alibec și Radunovic.

„De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt 3. Și probabil vor mai fi încă 2. Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost.

O să aduc 5 fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur. O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia. El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el? (…)

E posibil, dacă stau cu , să nu intru în play-off. Dacă intru în play-off și vreau să fiu campion trebuie să fac revoluție!”, a afirmat Gigi Becali, pentru .

Ce spune Becali despre „revoluția” pe care vrea s-o facă la FCSB

Acesta povestit apoi întâmplarea cu doi puști care l-a ambiționat să se pună serios pe treabă la echipă.

„Să-ți spun care e treaba. Pentru mine nici nu contează. Bat Bologna, iau bani. În Europa League dau război, acolo se vede valoarea lor. Astăzi, dimineață pe la ora 07:30, mergeam la biserică. La STOP, vin doi tineri pe roșu. ‘Nea Gigi, vrem să facem poze’. Am deschis geamul și am făcut poze pe rând cu ei. Au zis: ‘FCSB, nea Gigi, FCSB!’. Atunci am zis, ori sunt Becali, ori sunt papagal.

Le voi face echipă tare în iarnă. De ce? Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus. În inima mea am zis, Doamne ajută-mi, vreau să fac o echipă de care băieții ăștia să fie mândri. Așa voi face, revoluție! Revoluția pe care nu am făcut-o niciodată.

Dacă jucătorii dorm pe teren. Dacă dorm pe teren, la revedere, pleacă și dormi acasă la tine. Îți dau banii și îți mai dau 1.000 de euro în plus la salariu, doar să stai acasă și să dormi. Stai în cantonament, îți trimit și mic dejun și îți trimit și ospătărițe d-alea frumoase cu fustiță. Să-ți aducă micul dejun la pat, să dormi în camera ta. Papagalule, care dormiți în ghete. Îți dau și ghete de ultimă clasă. Să dormiți cu ghetele în pat. Ăsta e fotbal?”, a mai spus Gigi Becali, pentru Fanatik.