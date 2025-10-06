Gigi Becali, foc și pară, după FCSB-Universitatea Craiova: „Dormi pe teren?”

Gigi Becali, , a reacționat dur, în urma partidei pe care roș-albaștrii au disputat-o, pe teren propriu, împotriva celor de la Universitatea Craiova.

FCSB i-a învins cu scorul de 1-0 pe oltenii lui Mirel Rădoi, în etapa a 12-a din SuperLiga României, însă diferența în clasament, între cele două, rămâne în continuare una destul de mare.

Pe cine a criticat Gigi Becali: „Doar pe ăștia doi îi cert”

Denis Alibec și Mamadou Thiam au fost dur criticați de finanțator, la finalul meciului. Deși existase o convenție, potrivit căreia Alibec nu v-a fi „făcut praf” în public, latifundiarul din Pipera nu a mai ținut cont.

„Alibec era supărat, l-am băgat, nu? Și ce a făcut? Ce faci, mă? Dormi pe teren? La al doilea penalty, a lăsat mingea, e faza lui, dar eu aveam nevoie să facă pressing, să țină de minge. Thiam, la fel, ce faci, mă? Pierzi mingile? Doar pe ăștia doi îi cert”, a declarat Gigi Becali pentru

Singurul marcator al serii a fost Florin Tănase, care a reușit să înscrie în minutul 39, dintr-o lovitură de la 11 metri. Nici acesta nu a scăpat de gura lui Becali, însă vorbele au fost laudative.

„A ratat Tănase penalty, ce să zic? El a câștigat meciul. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător care a ratat un penalty, pentru că n-are nicio vină. Una e să ratezi, alta e să pierzi mingea, să o dai la adversar sau să nu alergi”, a spus Gigi Becali.

Cu ce preț a câștigat FCSB duelul de pe„Arena Națională”

Deși au ieșit victorioși, bucureștenii nu au rămas neamendați. Potrivit unui comunicat emis de Jandarmerie, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 59.650 de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 253 din Codul Penal al României. Totodată, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 59.650 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 55.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.500 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 3 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei, după meciul de la București.