B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali, foc și pară, după FCSB-Universitatea Craiova: „Dormi pe teren?”

Gigi Becali, foc și pară, după FCSB-Universitatea Craiova: „Dormi pe teren?”

Elena Boruz
06 oct. 2025, 08:32
Gigi Becali, foc și pară, după FCSB-Universitatea Craiova: „Dormi pe teren?”
Deputatul Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Pe cine a criticat Gigi Becali: „Doar pe ăștia doi îi cert”
  2. Cu ce preț a câștigat FCSB duelul de pe„Arena Națională”

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dur, în urma partidei pe care roș-albaștrii au disputat-o, pe teren propriu, împotriva celor de la Universitatea Craiova. 

FCSB i-a învins cu scorul de 1-0 pe oltenii lui Mirel Rădoi, în etapa a 12-a din SuperLiga României, însă diferența în clasament, între cele două, rămâne în continuare una destul de mare.

Pe cine a criticat Gigi Becali: „Doar pe ăștia doi îi cert”

Denis Alibec și Mamadou Thiam au fost dur criticați de finanțator, la finalul meciului. Deși existase o convenție, potrivit căreia Alibec nu v-a fi „făcut praf” în public, latifundiarul din Pipera nu a mai ținut cont.

„Alibec era supărat, l-am băgat, nu? Și ce a făcut? Ce faci, mă? Dormi pe teren? La al doilea penalty, a lăsat mingea, e faza lui, dar eu aveam nevoie să facă pressing, să țină de minge. Thiam, la fel, ce faci, mă? Pierzi mingile? Doar pe ăștia doi îi cert”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.

Singurul marcator al serii a fost Florin Tănase, care a reușit să înscrie în minutul 39, dintr-o lovitură de la 11 metri. Nici acesta nu a scăpat de gura lui Becali, însă vorbele au fost laudative.

A ratat Tănase penalty, ce să zic? El a câștigat meciul. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător care a ratat un penalty, pentru că n-are nicio vină. Una e să ratezi, alta e să pierzi mingea, să o dai la adversar sau să nu alergi”, a spus Gigi Becali.

Cu ce preț a câștigat FCSB duelul de pe„Arena Națională”

Deși au ieșit victorioși, bucureștenii nu au rămas neamendați. Potrivit unui comunicat emis de Jandarmerie, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 59.650 de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 253 din Codul Penal al României. Totodată, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 59.650 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 55.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.500 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 3 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei, după meciul de la București.

Tags:
Citește și...
Ce a pățit Becali după ce a spus public că dă bani migranților: „Și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau”
Sport
Ce a pățit Becali după ce a spus public că dă bani migranților: „Și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau”
David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
Sport
David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Organizatorii au prezentat mingea oficială a turneului
Sport
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Organizatorii au prezentat mingea oficială a turneului
Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”
Sport
Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”
Elias Charalambous a spus de ce avea nevoie campioana României în meciul cu Young Boys: „Ăsta este singurul lucru care ne-a lipsit”
Sport
Elias Charalambous a spus de ce avea nevoie campioana României în meciul cu Young Boys: „Ăsta este singurul lucru care ne-a lipsit”
Clubul lui Hagi, acuzat că încearcă să scape de sancțiunile FRF dând vina pe presă. „Domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”
Sport
Clubul lui Hagi, acuzat că încearcă să scape de sancțiunile FRF dând vina pe presă. „Domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”
Scandal uriaș la baza Tei: Adrian Mutu și Pescobar, acuzați că au acaparat terenul de rugby: “Nu e normal așa ceva”
Sport
Scandal uriaș la baza Tei: Adrian Mutu și Pescobar, acuzați că au acaparat terenul de rugby: “Nu e normal așa ceva”
Bărbatul care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali zace pe patul de spital! Patronul FCSB: „El are drac”
Eveniment
Bărbatul care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali zace pe patul de spital! Patronul FCSB: „El are drac”
„Frustrați”. Tatăl lui David Popovici, managerul Mihai Popovici, răspunde acuzațiilor ce-i sunt aduse la CS Dinamo
Sport
„Frustrați”. Tatăl lui David Popovici, managerul Mihai Popovici, răspunde acuzațiilor ce-i sunt aduse la CS Dinamo
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie la Londra. Cum a reacționat Ioana Stan
Sport
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie la Londra. Cum a reacționat Ioana Stan
Ultima oră
10:25 - Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
10:24 - Dana Roba a aflat ce nu îi place fetiței sale la ea: „Știi care e problema…”. Cum a reacționat make-up artista, atunci când a auzit
10:07 - Scumpiri pe litoralul bulgăresc. La ce prețuri să ne așteptăm de anul viitor
09:47 - Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
09:41 - Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
09:15 - Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
09:07 - Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
08:59 - Băsescu: Trebuie să se vadă că și politicienii se sacrifică / Nu trebuie pus premier de la PSD, că ăștia se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru
08:21 - Trei reguli simple care au ajutat o femeie să piardă 35 de kilograme în timp record. Iată despre ce este vorba
08:21 - Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea de la guvernare e comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara”. Ce ar fi făcut în locul lui Bolojan