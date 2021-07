Gigi Becali, despre scenariul i-ar ceda FCSB juristului de la CSA Steaua: „Lichidez tot și îi dau clubul lui Florin Talpan”

FCSB a început campionatul cu un egal, 0-0 la Botoșani, însă Gigi Becali s-a arătat încrezător că echipa va căpăta un ritm propice în următoarele runde. Totuși, în stilul caracteristic, finanțatorul vicecampioanei s-a arătat gata să îi dea clubul lui Florin Talpan, juristul lui CSA Steaua, dacă FCSB înregistrează 10 înfrângeri consecutive.

În ce scenariu i-ar ceda Gigi Becali clubul FCSB lui Florin Talpan, juristul lui CSA Steaua

„Dacă Todoran (antrenorul lui FCSB, n.r.) are zece înfrângeri la rând, schimb toată echipa. Lichidez tot și îi dau clubul lui Florin Talpan”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Sportivă, potrivit Digisport.ro.

FCSB nu a reușit să se impună la Botoșani, unde nu a pierdut niciodată și a câștigat 10 dintr-un total de 12 deplasări, dar Gigi Becali spune că este mulțumit de jocul echipei.

„Nu sunt supărat. Trebuie să luăm primul meci, da? Dacă am juca așa cu toate echipele, doar în jumătatea adversă, la poarta lor, și am da un gol, nu am ratat penalty… Așa aș vrea să fie toate meciurile, cu mingea doar la noi. Acum s-a întâmplat”, a adăugat finanțatorul lui FCSB.

Vicecampioana României urmează să debuteze în competiția europeană nou-înființată, Conference League. În turul 2 preliminar, FCSB o întâlnește pe Șahtior Karagandy, iar turul va avea loc joi, 22 iulie, la ora 21:30.