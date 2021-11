Gigi Becali îi dă ordin lui Edi Iordănescu: „Fac ceva pe contract!”

Gigi Becali a revenit cu explicații după ce l-a criticat aspru pe Edi Iordănescu, la începutul săptămânii. Patronul de la FCSB și-a încălcat deja clauzele contractuale și a început să comenteze aspectele tactice ale echipei, în direct, la TV.

Pe „antrenorul de la Palat” al vicecampioanei nu-l mulțumește jocul echipei și nici modul în care gestionează Edi Iordănescu schimbările. Gigi Becali și-a vărsat oful la Digi Sport, miercuri seara.

„Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat şi mi-am spus pe faţă nemulţumirea. Am spus că am câştigat şapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine.

N-am spus că sunt nemulţumit de Edi. Nemulţumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam la pauză. Eu l-am vrut pe Budescu, Edi nici nu l-a vrut, că a zis că o să aibă probleme, că nu ştiu ce. Eu îl ştiam, dar n-am crezut niciodată că poate să dea şapte exterioare. Nu ştiu eu de sistem, dar nu stăm după Budescu. Pe mine mă interesează să joace echipa”, a declarat Becali.

Gigi Becali nu a citit contractul semnat cu Edi Iordănescu

Dacă jocul FCSB-ului va fi în continuare nespectaculos, Gigi Becali este gata să rupă contractul cu Iordănescu Jr.

„Încă mai am încredere în Edi, pentru ceea ce s-a întâmplat, incidentele, covid… Mai are încă scuze. Dar dacă joacă echipa aşa, la revedere. Nu s-a născut naşul încă pentru Becali”, a mai punctat Gigi Becali.

În momentul în care i s-a spus că în contractul antrenorului există o clauză conform căreia Becali nu îl poate critica public pe tehnician, omul de afaceri a reacţionat în stilul caracteristic: „Da. Şi ce, credeţi că ţine de contract, de clauze?”.

„Fac ceva pe contract! Îmi închide mie gura un contract? Repet, mai am încă încredere în el. Nu am? Mă interesează pe mine contractul? Nici nu l-am citit. Dacă n-am încredere în el plătesc jumătate de milion şi cu asta basta. Ce să fac? Dar încă mai am încredere în el”, a mai transmis Becali.