Gigi Becali, încrezător în forța FCSB-ului: „Până mor eu, o să fiu an de an în Liga Campionilor”

FCSB , confirmându-și supremația în fotbalul intern. Echipa antrenată de Elias Charalambous va încheia sezonul pe primul loc, după ce remiza dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, scor 2-2, a făcut ca ecartul de puncte să devină imposibil de recuperat.

Becali: „Până mor eu, o să fiu an de an în Liga Campionilor”

Pentru patronul Gigi Becali, acesta este al șaptelea titlu câștigat în calitate de conducător al clubului roș-albastru. Entuziasmat de succesul echipei, latifundiarul din Pipera își îndreaptă deja atenția spre viitor, stabilind drept obiectiv principal calificarea în grupele Ligii Campionilor.

„Nu există niciun greu în play-off. Uitați-vă să vedeți. MM a studiat și mi-a spus. Echipe bune, dar nu foarte grele. Celtic, da, e echipă grea. Credeți că eu credeam că bat PAOK-ul? Ziceam și eu, îmi făceam curaj. Dacă nu am speranță, mă las și gata. Nu-mi convine să arunc cu banii la fotbal. Eu sunt foarte bine, echipa la ora asta aproape că face 200 de milioane. Până mor eu, o să fiu an de an în Liga Campionilor. Asta e de nădejde, ce să fac?”, a spus Gigi Becali, notează .

FCSB își cunoaște deja posibilii adversari

După ce a cucerit un nou titlu de campioană a României, FCSB își îndreaptă atenția spre provocările europene. Roș-albaștrii vor începe parcursul în Liga Campionilor din primul tur preliminar, iar lista posibilelor adversare începe deja să prindă contur.

Până în acest moment, FCSB cunoaște 12 din cele 24 de echipe pe care le-ar putea întâlni în primul duel continental.