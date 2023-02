Gigi Becali nu lasă FCSB „moștenire”: „Când mor eu, la revedere! Nu las echipa familiei. O ia Talpan. O iau Pițurcă și Tudorel Stoica”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit despre situația echipei pe termen lung și susține că nu o va lăsa „moștenire” familiei sale, având în vedere că fetele sale „nu vor să fie în presă, vor să fie liniștite”, transmite .

Gigi Becali, despre FCSB: „Echipa nu o las moștenire. Când mor eu, la revedere!”

Patronul lui FCSB spune că nu își dorește să riște fetele sale să piardă bani, așa cum s-a întâmplat cu rivalii săi din prima ligă.

„Echipa nu o las moștenire. Când mor eu, la revedere! Nu las echipa familiei. Le-am întrebat «Vreți să nu apăreți în presă? Terminați cu FCSB». Ele nu vor să fie în presă, vor să fie liniștite.

Echipa nu va dispărea. O ia Talpan. O iau Pițurcă și Tudorel Stoica. O iau Oprița cu Balint și Popa. Duckadam… Să facă ei.

În România, o echipă de fotbal este un pericol de ați distruge familia. Adică falimentul familiei. Vrei să riști falimentul? Ia o echipă de fotbal și bagă-te în faliment. La mine a fost un caz fericit. Dar nu sunt toți în faliment? Spune-mi unul care nu e. Fotbalul înseamnă faliment. Nu pot să-mi las fetele în risc de faliment.

Am avut noroc că am intrat în Liga Campionilor când eram în pușcărie. Că altfel se desființa. Am luat 25 de milioane de euro. În plus l-am vândut pe Chiricheș pe 10 milioane, l-am dat pe Gardoș pe 6, pe Rusescu… Am luat 40-50 de milioane. Dar dacă nu, o desființam. Nu eram nebun să bag bani din pușcărie. Acum am 8 milioane de euro împrumutați către FCSB. Dacă nu-l vindeam pe Man pe 11 milioane aveam 19 milioane. Era gata. La revedere. Ce, suntem tâmpiți?”, a declarat Gigi Becali.