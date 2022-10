Gigi Becali, prima reacție după umilința suferită de FCSB la Silkeborg: „Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm”

Gigi Becali a venit cu o reacție după umilința roș-albaștrilor cu Silkeborg, scor 0-5. Patronul de la FCSB anunțând că a investind mulți bani în acest club și nu știa că membrii clubului sunt „slabi în halul ăsta”. Afaceristul consideră că ceea ce s-a întâmplat în Danemarca „este prea mare rușine”.

Gigi Becali anunță „curățenia generală” la FCSB

„Nici eu nu mă aşteptam la aşa ceva. Dacă ştiam că sunt aşa de slabi, nici eu . De unde să… nu credeam că sunt slabi în halul ăsta. Adică nu îmi închipuiam. Acum, într-un fel îmi pare bine că ştiu unde sunt, ştiu unde mă aflu, ştiu ce jucători am. Ştiu că sunt praf. Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să scăpăm de ei. Să iei atâtea goluri…

Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1 milion şapte sute, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani. Toţi au fost luaţi cu bani.

Eu am trimis acolo nişte jucători pe care am dat bani în România. Şi am dat bani mulţi. De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm. Au contracte, o să vedem cum facem. La retur bag titularii. E normal. În toate meciurile de acasă vor juca titularii. În deplasare este obositor. Şi în orice situaţie, nu am cum să mai fac aşa ceva pentru că ne facem de râs. Este prea mare ruşinea”, a declarat Gigi Becali pentru

FCSB, umilită de Silkeborg

FCSB a fost învinsă de Silkeborg cu 5-0, joi seară, în Danemarca, și după primele trei etape.

În contextul problemelor cu care se confruntă în Superliga României, vicecampioana, a lăsat acasă jucătorii de bază, iar acest lucru s-a resimțit în duelul cu cealaltă formație care nu bifase nicio victorie în primele două etape ale grupelor Conference League, Silkeborg.

Scorul căpătase proporții încă din prima repriza, iar la pauză formația daneză conducea cu 3-0. Tot ea a marcat și în a doua parte a jocului, scor final 5-0.