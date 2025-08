Gigi Becali și Cristi Borcea au avut un schimb amuzant de replici pe seama situației în care se găsește acum FCSB. Amintim că FCSB a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 3-4, acesta fiind al patrulea eșec consecutiv pentru echipa lui Becali.

Ce au discutat Gigi Becali și Cristi Borcea

Ce a spus Borcea despre cheltuielile cu cei 9 copii

Gigi Becali a susținut că nu-și va mai critica public jucătorii: „Numai dragoste și rugăciune va fi de acum”. Cristi Borcea, aflat și el în direct, s-a arătat sceptic că finanțatorul FCSB va reuși să se abțină. În replică, Becali i-a spus lui Borcea: „Ce ai făcut tu cu femeile fac eu cu echipa! Dragoste și rugăciune, dragoste și rugăciune”.

Gigi Becali: Numai eu am rămas în picioare. Toți au fost distruși (n.r. dintre foștii acționari de acum două decenii).

Cristi Borcea: Asta e cel mai important. Dacă nu era el în ultimii 10 ani, crezi că fotbalul din România era aici? A dat bani. Acum o are groasă, trebuie să redreseze echipa că nu mai stă în ghete.

Gigi Becali: Nu e, finule, că ea se redresează singură. O să vezi.

Cristi Borcea: Nașule, dacă mai ieși să zici ceva de ei, sunt morți.

Gigi Becali: Nu mai! Am ieșit și am zis că numai dragoste și rugăciune va fi de acum!

Cristi Borcea: Nu o să poți tu doar cu dragoste și răgăciuni. La prima chestie iar zici ceva, iar faci două schimbări și s-a terminat.

Gigi Becali: Dragoste și rugăciune, dragoste și rugăciune! Ce ai făcut tu cu femeile fac eu cu echipa! Dragoste și rugăciune, dragoste și rugăciune.

Cristi Borcea: Trebuie să te potolești. Cum m-am potolit și eu de 10 ani.

Gigi Becali: Bă, tu nu te potolești decât atunci când pui mâinile pe piept.

Cristi Borcea: Haide, vă doresc emisiune plăcute. Vă pup

Gigi Becali: Și nici atunci nu se știe…

Dialogul a avut loc la , iar apoi Borcea a închis telefonul.

Ce a spus Borcea despre cheltuielile cu cei 9 copii

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori și are nouă copii cu patru femei diferite. Patrick, Melissa și Angelo sunt din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, George Alexandru și Gloria sunt din căsnicia cu Alina Vidican, pe Andreina Carolyn Christine o are din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar pe Milan, Indira Maria și Rania Maria îi are din actuala căsnicie cu Valentina Pelinel.

„Se creează ceva haos când ne adunăm toți, dar e un haos plăcut pentru că ei, copiii, ne aduc cele mai mari satisfacții și bucurii”, Pelinel.

Borcea a susținut că nouă copii sunt suficienți și : „Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema!”.

Omul de afaceri a dezvăluit și cu atâția copii – 500.000 de euro: „Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”.