B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș

Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș

Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 15:59
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Impresarul Giovanni Becali. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Giovanni Becali despre prestația arbitrei Iuliana Demetrescu
  2. Ce crede Giovanni Becali despre femeile arbitru

Giovanni Becali a spus că susține femeile arbitru în meciurile de fotbal și a explicat de ce. Impresarul a reacționat după meciul Dinamo – Csikszereda, scor 4-0, condus de la centru de Iuliana Demetrescu. Partida s-a disputat în etapa a 16-a din SuperLiga.

Ce a spus Giovanni Becali despre prestația arbitrei Iuliana Demetrescu

Iuliana Demetrescu a avut trei faze controversate, iar Cristi Balaj a criticat-o public ulterior. În schimb, Giovanni Becali a fost de altă părere.

„Nu știam că o cheamă Iuliana, știam doar că ea e cea mai cunoscută. Cred că e ok. Eu nu am nimic împotrivă să fie femei în arbitraj. Pe o femeie nu ai cum să o bănuiești că a ținut cu cineva. Sunt incoruptibile, asta este părerea mea. Dacă te duci la ea te alungă, îți mai dă un cartonaș”, a spus impresarul, potrivit Fanatik.

Ce crede Giovanni Becali despre femeile arbitru

El a explicat apoi de ce e de acord ca femeile să arbitreze meciurile de fotbal ale bărbaților.

„Am văzut o nemțoaică în Bundesliga și la meciuri internaționale super. Trebuie promovate. Dacă avem fotbal feminin, trebuie să avem și arbitre. Dacă bărbații arbitrează fotbalul masculin, femeile să arbitreze fotbalul feminin. (…)

Scopul lor principal este să demonstreze că sunt la egalitate cu bărbații, ceea ce alte femei demonstrează în alte feluri, în alte meserii să spunem”, a mai afirmat Giovanni Becali.

Tags:
Citește și...
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Sport
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Sport
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
Sport
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
Sport
O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
Sport
România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Sport
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Sport
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa
Sport
Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa
O altă fostă elevă a Cameliei Voinea rupe tăcerea! O acuză de abuzuri fizice și psihice în sala de antrenament: „Ani cumpliți, vă jur, pe care nu o să-i uit niciodată”
Sport
O altă fostă elevă a Cameliei Voinea rupe tăcerea! O acuză de abuzuri fizice și psihice în sala de antrenament: „Ani cumpliți, vă jur, pe care nu o să-i uit niciodată”
Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”
Sport
Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”
Ultima oră
16:33 - Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor ține termen. Curtea de Apel a respins contestația pe decizia de organizare
16:27 - Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
16:24 - Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
16:10 - CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi
15:57 - MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Catalin Drula
15:55 - Cătălin Drulă: Compania Municipală de Parking trebuie desființată
15:43 - Iar e scandal în Coaliție. Ceartă pe tăierea salariilor din Armată, Poliție, Sănătate și Educație (VIDEO)
15:41 - Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
15:29 - România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
15:20 - Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani