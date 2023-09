Giovanni Becali dezvăluie o discuție incredibilă cu Gigi Becali: „Ia să-l bag pe Coman acolo, pe ăla acolo, pe ăla acolo, și dracii dispar”

Giovanni Becali a vorbit despre viața cotidiană a lui Gigi Becali și despre modul inedit în care alege patronul lui FCSB „să scape de draci”, transmite .

Ce spune Giovanni Becali despre vărul său, Gigi Becali

Giovanni Becali susține că vărul său „nu are altă activitate decât biserica, curtea lui, familia lui”.

„Vrei să-ţi spun ceva? Gigi nu are altă activitate decât biserica, curtea lui, familia lui. Îl aud la gard când vorbeşte: «Bagă pompa, fă aia, curăţă aia». Stă cu oamenii toată ziua în grădină.

În afară de asta ce face? Merge la biserică, stă două ore pe zi, face rugăciuni. Doarme două-trei ore la prânz. Are un somn… Alaltăieri am vorbit cu el despre un jucător si m-a ţinut jumătate de oră. L-am simţit că are voce de somn. «Ai dormit?». Zice: «Da, vreo două-trei ore».

Şi eu iau pastile ca să adorm… Îl întreb: «Cum faci?». «Cum fac, Giovanni: uit de draci, că dracii…». Mie îmi vine toată viaţa înainte şi d-aia nu adorm aşa de uşor. Eu iau o pastilă subţirică, mă ameţeşte şi dorm.

«Băi, Giovanni, draci nu te lasă să dormi. Şi la mine vin, dar ştii ce fac? Îi las deoparte. Mă gândesc ce altă preocupare am: ia să-l bag pe Coman acolo, pe ăla acolo, pe ăla acolo, şi dracii dispar. Şi dorm şapte-opt ore». Bravo, mă. Fiecare om are apucăturile lui. Ce vrei să faci?, a povestit Giovanni Becali, la .