Giovanni Becali a susținut că Mircea Lucescu s-a forțat să antreneze până la vârsta sa înaintată – 80 de ani – pentru că „voia să moară măreț”. Impresarul a spus apoi că sacrificiile făcute de antrenor nu au meritat. Lucescu a suferit o operație grea după eșecul cu Turcia și ratarea calificării la Cupa Mondială. Joi, la două zile după operație, a suferit , iar starea lui acum e gravă.

Giovanni Becali: Mircea Lucescu oricum era măreț, nu trebuia să riște în Turcia

„Din partea mea, nu a meritat ceea ce a făcut. I-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns, probabil din cauza faptului că I-am spus: ‘Mircea, de data asta să stai liniștit în casă, să te uiți la televizor și să asculți ce spun medicii’.

Nu știu dacă a meritat sacrificiul făcut de Mircea Lucescu. Doar într-o singură ipostază ar fi meritat: dacă el știa ce îi spun medicii și spunea: ‘Oricum mă duc, hai să mor în ale mele, să fiu măreț!’. Oricum era măreț, nu trebuia să riște în Turcia, nu trebuia deloc!”, a spus Giovanni Becali, pentru

Giovanni Becali: Doar cu liniștea familială își poate rezolva viața în viitor

Impresarul i-a urat apoi sănătate lui Mircea Lucescu și și-a manifestat speranța că va înțelege că sănătatea și familia sunt cele mai importante.

„Trebuia să lase pe altcineva să vină și să continue ce a făcut el. Eu cred că viața și sănătatea sunt înaintea oricărei satisfacții, oricărei performanțe. E vorba de viață! Ce trăim? E viață și moarte, naștere și moarte. Când devenim bătrâni, suntem ca niște copii.

Eu i-am spus că nu merită, i-am transmis prin Ovidiu Ioanițoaia, comunicam cu el. I-am dat și un mesaj: ‘Mircea, să ne vedem cu bine’. Mi-a răspuns atunci. Are o familie întreagă, nu mai e ca la 60 de ani: are un băiat, nepoți, strănepoți, o soție care îi este alături. Eu spun că nu merită și sper să îi dea Dumnezeu sănătate în continuare și să realizeze că doar cu liniștea familială își poate rezolva viața în viitor. Eu am un contract cu ‘Șefu’’ până la 80 de ani, el a trecut deja de 80, merge pe 81”, a mai afirmat Giovanni Becali.