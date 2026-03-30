Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 09:48
Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
  1. Ce a povestit Mircea Lucescu de pe patul de spital
  2. Mircea Lucescu a fost copleșit de mesajele de susținere

Mircea Lucescu nu efectuează deplasarea în Slovacia, fiind în continuare internat la Spitalul Universitar, după ce a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia. „Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, se arată într-un comunicat oficial al Echipei naționale. Lucescu a povestit că s-a enervat și i s-a făcut rău tot analizând erorile din meciul cu Turcia.

Ce a povestit Mircea Lucescu de pe patul de spital

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. (…) Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia”, a povestit antrenorul în vârstă de 80 de ani, pentru Golazo.

El s-a arătat foarte supărat de erorile făcute în partida cu Turcia și de faptul că jucătorii n-au profitat de ocaziile pe care le-au avut: „Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde. Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”.

Mircea Lucescu a fost copleșit de mesajele de susținere

Mircea Lucescu a mai afirmat că a fost surprins că „toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”.

Mircea Lucescu rămâne sub supraveghere medicală după incidentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj a transmis despre starea sa de sănătate
Mircea Lucescu rămâne sub supraveghere medicală după incidentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj a transmis despre starea sa de sănătate
UPDATE: Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonament. Selecționerul se află la Spitalul Universitar de Urgență București
UPDATE: Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonament. Selecționerul se află la Spitalul Universitar de Urgență București
UPDATE: FRF neagă zvonurile privind scandalul între jucătorii români. Presa turcă vorbea despre spiritele care s-au încins în vestiarul românilor
UPDATE: FRF neagă zvonurile privind scandalul între jucătorii români. Presa turcă vorbea despre spiritele care s-au încins în vestiarul românilor
Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
Ianis Hagi după meciul cu Turcia: „Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns”. Ce a lipsit României în duelul de la Istambul
Ianis Hagi după meciul cu Turcia: „Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns”. Ce a lipsit României în duelul de la Istambul
România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională
România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională
Surpriză! Ce vedete din România au fost surprinse în tribune la meciul Turcia – România. Care este scorul în acest moment
Surpriză! Ce vedete din România au fost surprinse în tribune la meciul Turcia – România. Care este scorul în acest moment
Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe
Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe
