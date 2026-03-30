Mircea Lucescu nu efectuează deplasarea în Slovacia, fiind în continuare internat la Spitalul Universitar, după ce a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia. „Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, se arată într-un comunicat oficial al Echipei naționale. Lucescu a povestit că s-a enervat și i s-a făcut rău tot analizând erorile din meciul cu Turcia.
„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. (…) Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia”, a povestit antrenorul în vârstă de 80 de ani, pentru Golazo.
El s-a arătat foarte supărat de erorile făcute în partida cu Turcia și de faptul că jucătorii n-au profitat de ocaziile pe care le-au avut: „Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde. Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”.
Mircea Lucescu a mai afirmat că a fost surprins că „toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”.