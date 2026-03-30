Mircea Lucescu nu efectuează deplasarea în Slovacia, fiind la Spitalul Universitar, după ce în cantonamentul de la Mogoșoaia. „Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, se arată într-un al Echipei naționale. Lucescu a povestit că s-a enervat și i s-a făcut rău tot analizând erorile din meciul cu Turcia.

Ce a povestit Mircea Lucescu de pe patul de spital

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. (…) Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia”, a povestit antrenorul în vârstă de 80 de ani, pentru

El s-a arătat foarte supărat de erorile făcute în partida cu Turcia și de faptul că jucătorii n-au profitat de ocaziile pe care le-au avut: „Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde. Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”.

Mircea Lucescu a fost copleșit de mesajele de susținere

Mircea Lucescu a mai afirmat că a fost surprins că „toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”.