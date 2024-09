Ianis Hagi a primit încă o lovitură din partea lui Rangers, în ciuda declarațiilor optimiste pe care le făcuse după acțiunea naționalei

Ianis Hagi a fost exclus și de la echipa a doua a lui Glasgow Rangers, chiar dacă recent își exprimase dorința de a rămâne la clubul scoțian și de a lupta pentru a-și recâștiga locul la prima echipă, transmite .

După expirarea împrumutului la Alaves, internaționalul român a fost anunțat de Philippe Clement că nu intră în planurile sale și a fost trimis la a doua echipă a lui Rangers.

Astfel, Ianis a făcut pregătirea de vară cu Rangers B, dar s-a descurcat foarte bine. Chiar și așa, potrivit Digisport.ro, mijlocașul nu mai are loc nici la echipa secundă.

Ianis Hagi a fost lăsat „pe bară” în victoria obținută de Rangers B cu Fraserburgh, cu toate că a fost convocat constant la naționala României și a avut un impact esențial în succesul „tricolorilor” cu Lituania, scor final 3-1, când intrarea lui și a lui Mitriță au schimbat cursul jocului.

După , mijlocașul lui Rangers și-a exprimat intenția de a rămâne la clubul scoțian și de a se concentra pe fotbal.

„Eu sunt jucătorul lui Rangers. Iubesc clubul. S-a vorbit foarte mult pe seama mea. Eu am spus-o în două mesaje foarte clare pe Instagram. Eu vreau doar să joc fotbal. În istoria mea scurtă de fotbalist nu am dezamăgit pe nimeni care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere.

Am fost în comunicare permanentă cu dânsul, am făcut pregătirea fizică cu echipa a doua, chiar mai greu decât la prima echipa. Nu am dezamăgit niciodată un om care a avut încredere în mine. Le-am mulțumit celor din țară care s-au interesat de mine, le urez multă baftă, dar lupta mea e afară”, afirma Ianis Hagi, citat de .