Ianis Hagi, criticat în presa scoțiană după victoria chinuită de pe terenul lui Hibernian. Rangers a câștigat la limită și e prima în Scoția (VIDEO)

Glasgow Rangers s-a impus cu greu pe terenul lui Hibernian, 1-0 printr-un penalty transformat de Kemar Roofe în minutul 85, iar la finalul partidei Ianis Hagi a fost criticat în presa scoțiană, transmite Digisport.ro.

Internaționalul român a fost integralist în partida disputată de Rangers miercuri seară la Hibernian. Cu doar patru șuturi pe poartă, campioana en-titre a Scoției a reușit să se impună în cele din urmă și e prima în Premiership, cu șapte puncte peste principala urmăritoare, marea rivală Celtic, care încă nu și-a jucat meciul din această etapă.

Kemar Roofe’s penalty was the difference as Rangers beat Hibernian 1-0, following Ryan Porteous’ foul on Ryan Kent!

The Scottish Premiership leaders are now seven points clear of Celtic who host Hearts tomorrow live on Sky Sports📺 pic.twitter.com/Ha8bJTEGfb

