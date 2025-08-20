B1 Inregistrari!
Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”

Traian Avarvarei
20 aug. 2025, 12:27
Ianis și Gică Hagi. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Alexandru David, fostul președinte al celor de la Dinamo, a declarat că Ianis Hagi îi calcă pe urme tatălui său, Gheorghe Hagi, dar nu în performanța sportivă, ci la capitolul perle în interviuri.

Cuprins

  • Ce a spus Alexandru David despre gafele lui Ianis Hagi
  • Ce perle a scos Gigă Hagi de-a lungul timpului

Ce a spus Alexandru David despre gafele lui Ianis Hagi

Alexandru David: Apropo de Ianis. Să știi că el calcă pe urmele lui Hagi.

Costin Ștucan: În ce sens?

Alexandru David: Vorbesc serios. El ne dă niște teme de reflecție și de gândire, foarte serioase.

Costin Ștucan: 3 de M…

Alexandru David: Da, da, da. Ne duce în zona aia. Eu, de aseară, nu sunt om. Adică ai văzut când a spus că dădeam gol: >. Încă mestec treaba asta. Are o profunzime nebănuită afirmația.

Costin Ștucan: Păi regula asta încă nu s-a schimbat la fotbal.

Alexandru David: Păi da, dar nu m-aș fi gândit niciodată la treaba asta până acum și văd în el, așa, potențial mare!

Ianis Hagi s-a despărțit de Rangers în urmă cu aproximativ o lună și jumătate și nici acum nu și-a găsit echipă. Potrivit iAMsport.ro, cea mai recentă ofertă a venit din partea israelienilor de la Maccabi Tel Aviv – salariu de peste 500.000 de euro pe an și o primă de instalare uriașă.

Ce perle a scos Gigă Hagi de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Gheorghe Hagi a stârnit amuzamentul prin mai multe ”cugetări” din interviuri.

Iată câteva dintre ele:

  • „Omul este o persoană umană!”
  • „Să luăm titlul e imposibil, dar realizabil!”
  • „Gicu Grozav e Gicu Grozav. Fiecare om suntem diferiți. El se va identifica cu el însuși!”
  • „Arăt superb cu mustaţa. Dacă dau mustaţa jos, fac un scandal imens între fetele tinere de 60-70 de ani!”
  • „Vezi o fată. Te uiţi la ea, o vezi. Dar după aia, te uiţi la ea, trebuie să vezi ce e înăuntru!”
  • „Ce dacă fata are prieten, poarta nu are portar şi tot trebuie să dai gol!”
