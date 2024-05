Ilie Năstase îl dă în judecată pe Florin Talpan: „A luat-o razna”

Ilie Năstase a anunțat că îl va da în judecată pe Florin Talpan, juristul lui CSA Steaua, care îl acuzase pe fostul mare tenismen că a încălcat legea la , relatează .

Ilie Năstase spune că îl va da în judecată pe Florin Talpan

Fostul lider mondial din tenisul masculin a avut o primă reacție cu privire la declarațiile făcute de Florin Talpan.

„Eu am aprobare de la Gabi Oprea, de când era el ministru. Extraordinar ce declară domnul Talpan. Dar el ce este? E judecător? Nu înţeleg. Merg şi cu taxiul, cu Uberul acasă, care e problema?

El are procese câte o sută pe zi. Are proces pentru orice. Omul e dus cu pluta, nu mai gândeşte. Cred că a luat-o razna. Eu îl dau în judecată pentru declaraţiile pe care le-a făcut. Eu pot să port uniforma când vreau eu, scrie şi în regulament asta.

Am venit şi acum 9 ani, dar atunci nu a observat. Să-i transmiteţi domnului Talpan că mereu mă voi duce îmbrăcat militar când va câştiga Steaua (n.r. FCSB) campionatul”, a afirma Ilie Năstase pentru Orange Sport.

Ce declarase juristul lui CSA Steaua

Florin Talpan îl criticase pe Ilie Năstase, într-o postare pe Facebook.

„Pentru că am fost foarte ocupat cu alte dosare şi nu numai, nu am putut răspunde întrebărilor jurnaliştilor cu privire la afirmaţiile lui Ilie Năstase la adresa mea. Precizez acum că părerea acestuia despre mine nu are importanţă,cu atât mai mult cu cât acesta nu este ofiţer de carieră!

Eu nu am fost niciodată subordonatul lui şi nu voi fi niciodată!

Toată lumea ştie că acesta nu a respectat legea, fiind condamnat penal la pedeapsa de 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare şi amânare a executării acesteia pentru că a condus băut, şi din păcate continuă să nu o respecte atunci când, îmbrăcat în uniformă militară susţine că fcsb este Steaua, deşi cunoaşte foarte bine pronunţarea instanţelor române în legătură cu acest aspect!

Ar fi de preferat că de acum încolo, să ia taxiul după petreceri! Ştie el de ce! Seară bună tuturor!”, afirmase Florin Talpan.