Ilie Năstase, nevoit să se mute cu chirie, după ce a părăsit apartamentul lui Ion Țiriac. Ce spune soția sa

Ilie Năstase a fost evacuat din apartamentul său, care era situat în cadrul complexului de lux deținut de Ion Țiriac, acum un an.

Ilie Năstase și soția sa se mută într-o nouă locuință

, a locuit în acel complex timp de 2 ani și era vecin cu Simona Halep. Potrivit Pro Sport, reprezentanții complexului au refuzat să îi mai prelungească contractul lui Ilie Năstase pe o sumă simbolică, mai ales că acesta avea acumulat restanțe uriașe. În momentul respectiv, sportivul a declarat: „Contractul meu a expirat și am decis să mă mut în alte blocuri”.

, Ioana Simion, s-au mutat într-o vilă cu trei etaje din Otopeni. Plătesc chirie momentan, dar intenționează să o cumpere. Ei dețin mai multe apartamente în Constanța și vin des în București.

O locuință spațioasă și frumoasă în Otopeni

„Ne mutăm în casă nouă. O locuință din zona Otopeni, cu trei niveluri. Este foarte spațioasă, are trei băi, livingul este foarte mare plus bucătăria, după care la etajul unu sunt patru dormitoare, iar sus este mansarda care este imensă, este cât toată casa. Momentan am ales să locuim câteva luni cu chirie în ea, pentru că vrem să vedem dacă ne acomodăm sau nu. Așa am vorbit cu proprietarul locuinței despre acest aspect și nu s-a opus deloc.

Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță”, a declarat, Ioana Năstase, pentru Click!.