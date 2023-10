Imagini înfiorătoare din Franța. Autocarul lui Lyon, atacat cu pietre și torțe de ultrașii lui Marseille. Antrenorul lui OL a coborât plin de sânge. Meciul a fost amânat (FOTO, VIDEO)

Meciul dintre Olympique Marseille și Olympique Lyon de duminică seară din campionatul francez a fost amânat din cauză ultrașii lui OM au atacat autocarul oaspeților cu pietre, iar antrenorul lui OL, Fabio Grosso, a fost rănit grav în incident, relatează , citând informații din presa franceză.

Cotidianul francez L`Equipe a publicat imagini cu Fabio Grosso plin de sânge pe față. Antrenorul ar fi fost tăiat de cioburile geamurilor sparte cu pietre de ultrașii lui Marseille. RMC Sport susține că italianul are o tăietură de 3 centimetri și nu mai vede cu ochiul stâng.

Meciul trebuia să înceapă la ora 21:45, dar a fost amânat pentru o dată ulterioară. Anunțul a fost făcut de crainic, când pe stadion erau deja 60.000 de spectatori.

La coborârea din autocar, antrenorul lui Lyon era plin de sânge și se ținea cu greu pe picioare. Medicii l-au cusut în vestiar pentru a opri sângerarea.

Ultrașii OM au atacat și trei autocare care îi transportau pe suporterii lui OL.

Deși partida nu s-a mai jucat, au existat tensiuni și în incinta stadionului.

Marseille and Lyon fans clash in the stands today 👊🇫🇷

