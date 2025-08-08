În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face

La Zagreb, o sală polivalentă se umple cu zeci de mii de oameni pentru un concert, apoi se transformă în arenă de handbal sau spațiu expozițional. La Gliwice, în Polonia, un centru multifuncțional adună comunități întregi, ba pentru sport, ba pentru festivaluri culturale. În Letonia, Riga are o sală modernă unde copiii învață să înoate în timp ce, la câteva zeci de metri, se montează o scenă pentru un eveniment internațional.

Europa pare să fi înțeles un adevăr simplu: orașele vii au nevoie de spații vii. Iar sălile polivalente nu mai sunt de mult doar un moft arhitectural sau un proiect de vitrină electorală. Sunt esențiale pentru viața culturală, sportivă și economică a unei comunități.

Bucureștiul? Are dorință, dar nu prea are unde

Capitala României, un oraș de peste 2 milioane de oameni, nu are în acest moment o sală polivalentă modernă, la standarde europene, în care să poți organiza cu ușurință un turneu internațional, un târg de carte, un spectacol major sau un eveniment corporate. Avem mici fragmente, spații adaptate, soluții improvizate. Dar ne lipsește acel centru care să devină reper – cultural, sportiv, arhitectural. Și nu doar Bucureștiul suferă. Întreaga țară se confruntă cu o lipsă cronică de astfel de infrastructuri. Sunt orașe care nu au nicio sală cu peste 2.000 de locuri. În altele, ce există e învechit, inaccesibil sau subutilizat.

Un semn de viață urbană: o hală veche, un plan nou

Totuși, lucrurile nu sunt complet blocate. În Sectorul 3, administrația locală propune o idee – transformarea halei „Fabrica de Țevi Republica” într-un spațiu multifuncțional, deschis comunității. Un loc care ar putea deveni sală de sport, centru cultural, spațiu de evenimente. Un loc viu, într-o clădire industrială ce își așteaptă de ani buni o nouă identitate. Nu vorbim de planuri megalomanice, ci de un proiect care, dacă este gândit cu seriozitate și cu implicarea cetățenilor (cum deja s-a început, printr-un chestionar public), poate repara o parte din decalajul uriaș dintre București și capitalele europene.