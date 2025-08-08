B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face

În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face

George Lupu
08 aug. 2025, 12:18
În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face
Image by Tania Van den Berghen from Pixabay

La Zagreb, o sală polivalentă se umple cu zeci de mii de oameni pentru un concert, apoi se transformă în arenă de handbal sau spațiu expozițional. La Gliwice, în Polonia, un centru multifuncțional adună comunități întregi, ba pentru sport, ba pentru festivaluri culturale. În Letonia, Riga are o sală modernă unde copiii învață să înoate în timp ce, la câteva zeci de metri, se montează o scenă pentru un eveniment internațional.

Europa pare să fi înțeles un adevăr simplu: orașele vii au nevoie de spații vii. Iar sălile polivalente nu mai sunt de mult doar un moft arhitectural sau un proiect de vitrină electorală. Sunt esențiale pentru viața culturală, sportivă și economică a unei comunități.

Bucureștiul? Are dorință, dar nu prea are unde

Capitala României, un oraș de peste 2 milioane de oameni, nu are în acest moment o sală polivalentă modernă, la standarde europene, în care să poți organiza cu ușurință un turneu internațional, un târg de carte, un spectacol major sau un eveniment corporate. Avem mici fragmente, spații adaptate, soluții improvizate. Dar ne lipsește acel centru care să devină reper – cultural, sportiv, arhitectural. Și nu doar Bucureștiul suferă. Întreaga țară se confruntă cu o lipsă cronică de astfel de infrastructuri. Sunt orașe care nu au nicio sală cu peste 2.000 de locuri. În altele, ce există e învechit, inaccesibil sau subutilizat.

Un semn de viață urbană: o hală veche, un plan nou

Totuși, lucrurile nu sunt complet blocate. În Sectorul 3, administrația locală propune o idee – transformarea halei „Fabrica de Țevi Republica” într-un spațiu multifuncțional, deschis comunității. Un loc care ar putea deveni sală de sport, centru cultural, spațiu de evenimente. Un loc viu, într-o clădire industrială ce își așteaptă de ani buni o nouă identitate. Nu vorbim de planuri megalomanice, ci de un proiect care, dacă este gândit cu seriozitate și cu implicarea cetățenilor (cum deja s-a început, printr-un chestionar public), poate repara o parte din decalajul uriaș dintre București și capitalele europene.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mirel Rădoi nu se precipită, chiar și cu o victorie în sac: „Va fi un retur infernal”. Ce a spus antrenorul Universității Craiova după reușita din preliminariile Conference League
Sport
Mirel Rădoi nu se precipită, chiar și cu o victorie în sac: „Va fi un retur infernal”. Ce a spus antrenorul Universității Craiova după reușita din preliminariile Conference League
CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
Sport
CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
Sport
Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
Sport
Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, chiar înainte de meci: “Am decis că vrem să ne disociem”
Sport
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, chiar înainte de meci: “Am decis că vrem să ne disociem”
Dan Petrescu a prefațat partida cu SC Braga: „Întâlnim cel mai dificil adversar”
Sport
Dan Petrescu a prefațat partida cu SC Braga: „Întâlnim cel mai dificil adversar”
Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
Sport
Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
Achiziție imobiliară făcută de Simona Halep. Vila impresionantă cumpărată de fosta campioană
Sport
Achiziție imobiliară făcută de Simona Halep. Vila impresionantă cumpărată de fosta campioană
Mihai Stoica, despre Ion Iliescu: „Pentru mine a fost un reper al democrației românești”
Sport
Mihai Stoica, despre Ion Iliescu: „Pentru mine a fost un reper al democrației românești”
Cristi Borcea a vrut să plătească o sumă colosală pe ceasul care i-a aparținut lui Ion Iliescu
Sport
Cristi Borcea a vrut să plătească o sumă colosală pe ceasul care i-a aparținut lui Ion Iliescu
Ultima oră
12:28 - Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat
12:23 - Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
12:15 - Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
11:58 - Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
11:55 - Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
11:48 - Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări
11:45 - Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
11:24 - (VIDEO) Clipe de coșmar pentru o mamă româncă, stabilită în Belgia. Și-a dus copilul la creșă, însă ce a urmat a fost de-a dreptul șocant!
11:11 - Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
10:57 - Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri