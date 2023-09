Încă un nume greu o apără pe Halep. Martina Navratilova: Chestiunea cu dopajul miroase urât, întrucât este singura instanță unde ai fost declarată vinovată până să poți să îți dovedești nevinovăția

Martina Navratilova, de 18 ori câștigătoare de Grand Slam, a intervenit în apărarea Simonei Halep și a ridicat semne de întrebare în privința de sportiva din România.

Fosta mare campioană din Cehia a sugerat că românca a fost declarată vinovată înainte de a avea ocazia de a-și expune punctul de vedere în fața tribunalului Sports Resolutions.

„Am vrut întotdeauna să îi dau sportivului prezumpția de nevinovăție. Chestiunea cu dopajul miroase miroase urât, întrucât este singura instanță în care ai fost judecată vinovată până să îți poți dovedi nevinovăția. Ca sportivă – chiar dacă ar fi legală – cu efectele adverse de la acest medicament nu văd pe nimeni să vrea să îl ia”, a explicat Martina Navratilova, într-o postare pe platforma X.

I always wanted to give benefit of the doubt to the athlete. The drug thing stinks as it is the only court where you are judged guilty until you can prove your innocence. As an athlete- even if legal- with the side effects from this drug I can’t see anyone wanting to touch it…🤷🏼‍♀️

— Martina Navratilova (@Martina)