Emma Răducanu a cerut să fie dat afară din tribune un copil plângăcios, în timpul partidei cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati.

De ce a cerut Emma Răducanu evacuarea copilului

Cum s-a terminat meciul dintre Răducanu și Sabalenka

În setul decisiv, Emma Răducanu s-a plâns arbitrei Miriam Bley că nu se poate concentra din cauza zgomotului din tribune. Arbitra i-a spus că e un copil care plânge și a întrebat-o pe sportivă dacă mai vrea să fie evacuat.

Mai multe persoane din tribune au răspuns afirmativ, iar jucătoarea a dat și ea din cap în semn de aprobare.

Emma Raducanu was complaining about the distracting noises in the crowd in her match against Aryna Sabalenka Chair Umpire: “It’s a child, do you want me to send the child out of the stadium?” 😭 — Kicks (@kicks)

Arina Sabalenka, principala favorită a turneului, s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5), în peste trei ore de joc.

În optimi, Sabalenka o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro.