Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 10:45
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / Dubreuil Corinne/ABACA

Emma Răducanu a cerut să fie dat afară din tribune un copil plângăcios, în timpul partidei cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati.

Cuprins

  • De ce a cerut Emma Răducanu evacuarea copilului
  • Cum s-a terminat meciul dintre Răducanu și Sabalenka

De ce a cerut Emma Răducanu evacuarea copilului

În setul decisiv, Emma Răducanu s-a plâns arbitrei Miriam Bley că nu se poate concentra din cauza zgomotului din tribune. Arbitra i-a spus că e un copil care plânge și a întrebat-o pe sportivă dacă mai vrea să fie evacuat.

Mai multe persoane din tribune au răspuns afirmativ, iar jucătoarea a dat și ea din cap în semn de aprobare.

Cum s-a terminat meciul dintre Răducanu și Sabalenka

Arina Sabalenka, principala favorită a turneului, s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5), în peste trei ore de joc.

În optimi, Sabalenka o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro.

