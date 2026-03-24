Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale

Elena Stanciu
24 mart. 2026, 23:39
Ion Țiriac a dezvăluit ce teren imens are în Africa, pentru vânătoare. Sursa foto: Hepta - Actionpress / ALTERPHOTOS SC.
Ion Țiriac a dezvăluit că deține o proprietate imensă de aproximativ 21.000 de hectare în Namibia și are în plan să își extindă afacerile. Fostul sportiv s-a declarat fascinat de tot ce reprezintă Africa.

Proprietățile despre care Ion Țiriac a dezvăluit detalii

Omul de afaceri a explicat că domeniul său din Namibia necesită o administrare zilnică și că intenționează să achiziționeze noi terenuri în Botswana. Acesta a menționat că experiențele din locuri precum Platoul Masai din Tanzania, unde șefii de trib păstrează tradiții vechi de un secol, este fascinant pentru el.

„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi […] În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a declarat Țiriac pentru iAMsport.

Miliardarul a fost inclus în revista celor mai bogați oameni din lume

Potrivit revistei Forbes, averea fostului tenismen se ridică la 2,3 miliarde de dolari. Acesta deține  Grupului Țiriac, care activează în imobiliare, auto și servicii financiare. După retragerea din activitatea sportivă în anii ’70, el a manageriat campioni precum Boris Becker, iar ulterior și-a clădit imperiul financiar imediat după căderea regimului comunist în România.

Pe lângă succesul în business, acesta este renumit pentru colecția sa de peste 400 de mașini de epocă și pentru faptul că a concurat la hochei pe gheață în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 1964.

Ion Țiriac a mai spus că este pasionat și de avioane, având propria companie aeriană cu mai multe aparate de zbor private. El este singurul român care stă de ani de zile în topul celor mai bogați oameni din lume. În lumea sportului, el a rămas o figură foarte importantă pentru că a condus mult timp turneul de tenis de la Madrid.

