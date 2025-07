Ionel Dănciulescu, reacție în urma mesajului postat de Săpunaru: „Au vrut să scape de el”

Ionel Dănciulescu(48 de ani) a reacționat, în urma mesajului postat de (41 de ani). Acesta consideră că Săpunaru nu ar fi fost dorit la Rapid, de acolo și lipsa propunerilor de a rămâne în interiorul clubului. Fostul dinamovist crede că fostul rapidist ar fi meritat mai mult din partea giuleștenilor, după tot ceea ce a făcut pentru ei.

Cristi Săpunaru a postat un mesaj, odată cu expirarea contractului cu Rapid. Declarația acestuia a stârnit controverse, iar Ionel Dănciulescu și-a spus punctul de vedere.

Ionel Dănciulescu: „Nu a mai fost dorit în club sub nicio formă”

Fostul atacant de la consideră că Săpunaru nu a mai fost dorit de giuleșteni, iar faptul că a fost trimis să facă cursurile de director de sportiv ar fi fost „doar de fațadă”.

„De la bun început am crezut că Săpunaru nu a mai fost dorit în club sub nicio formă. Au făcut de așa natură încât prin discriminarea la care l-au supus în ultimele luni de zile să nu-l mai oprească sub nicio formă în cadrul clubului. Asta e părerea mea.

Poate să fie și o chestie de fațadă (n.r. faptul că l-au trimis pe Săpunaru la cursurile de director sportiv). Dacă nu, găsește-i și lui Săpunaru o funcție pentru tot ce a făcut pentru echipă, inventează o funcție. Pur și simplu au vrut să scape de el cum au scăpat la un moment dat și de Daniel Niculae, cum au scăpat și de Șumi”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit