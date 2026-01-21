B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Faliment răsunător pentru un celebru fotbalist roman: A pierdut 2 milione de dolari

Flavia Codreanu
21 ian. 2026, 19:42
Ionuț Luțu, alături de Gigi Becali / Foto: Cancan.ro
Cuprins
  1. Câți bani a pierdut Ionuț Luțu
  2. Cum a pierdut banii celebrul fotbalistul
  3. Cine i-a întins o mână de ajutor fotbalistului

Ionuț Luțu, fostul star al fotbalului românesc cunoscut sub porecla ,,Hagiluțu ”, a reușit ,,performanța ” de a-și pierde o avere de 2 milione de dolari care s-au evaporat în afaceri nefericite și petreceri extravagante.

Câți bani a pierdut Ionuț Luțu

În perioada sa de glorie, Ionuț Luțu nu se uita la bani atunci când venea vorba de distracție și prieteni. Fostul fotbalist a recunoscut că a irosit aproximativ două milioane de dolari pe afaceri nereușite și nopți albe prin cluburi. Luțu povestea deschis că existau seri în care ieșea cu buzunarele pline de bani, între 10.000 și 20.000 de euro sau dolari și se întorcea acasă fără nimic, după ce făcea cinste tuturor.

„Dădeam în stânga și în dreapta pentru ei. Mi-a plăcut viața, ăsta e adevărul”, mărturisea Luțu.

Cum a pierdut banii celebrul fotbalistul

Banii câștigați la echipe mari precum Galatasaray, Steaua, Rapid  au fost pierduți pe investiții nereușite. Luțu a încercat să intre în lumea afacerilor cu magazine de lustre sau firme de transport, însă lipsa de experiență l-a dus direct la colaps financiar.

Situația a devenit atât de gravă încât fostul sportiv a fost nevoit să își vândă cele patru apartamente pe care le deținea în București pentru a-și acoperi datoriile. „Nu mai aveam nici unde să dorm”, a recunoscut el.

Cine i-a întins o mână de ajutor fotbalistului

Atunci când totul părea pierdut, salvarea lui Ionuț Luțu a venit de la patronul FCSB, Gigi Becali. Acesta l-a angajat pe Luțu la club. Becali nu doar că i-a oferit un loc de muncă stabil, dar l-a ajutat să iasă din „belelele” financiare.

Astăzi, deși nu mai învârte milioanele de euro de altădată, Luțu este o prezență constantă în anturajul lui Gigi Becali, fiind recunoscător pentru mâna întinsă într-un moment în care majoritatea „prietenilor” îi întorseseră spatele, potrivit as

