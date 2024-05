Iranianul Taghi Askari a sărit în apă la Mondialele de la Doha, la vârsta de 100 de ani (VIDEO)

Taghi Askari, fost sportiv de performanță, a efectuat o săritură în apă la Campionatele Mondiale de Natație de la Doha, la vârsta de 100 de ani.

Iranianul cucerise o medalie de argint și una de bronz la prima ediție a Jocurilor Asiatice, în 1951, dar nu și-a pierdut niciodată pasiunea pentru acest sport.

Taghi Askari a sărit în apă la Mondialele de la Doha

A efectuat un salt demonstrativ la Mondialele de Natație de la Doha, iar peste două săptămâni va fi cel mai în vârstă concurent de la World Aquatics Masters Championship, o competiție organizată la scurt timp după mondialele de elită, potrivit .

„Am avut o dragoste pentru sărituri în apă de când eram adolescent și până astăzi. Am iubit mereu să sar în apă. Nu s-a schimbat nimic din 1951 și până acum, mai puțin prestația mea!”, a declarat Askari pentru World Aquatics.

Are în palmares și titluri naționale.

„Când concuram la nivel național, ultimele mele campionate au avut loc când aveam 41 de ani. Am obținut o medalie de aur la nivel național și, apoi, am spus adio sportului, dar cel puțin am făcut-o cu o medalie de aur”, spune Taghi Askari.

Iranienii nu au reușit să țină pasul cu schimbările din acest sport, spune Taghi Askari

Sportul săriturilor în apă a trecut prin transformări majore.

„Până la momentul când s-au desfășurat jocurile în Teheran în 1974, înotătorii chinezi intraseră în acest sport frumos și și-au îmbunătățit cu mult nivelul – pur și simplu nu am reușit să îi prindem din urmă, întrucât noi am rămas la același nivel la care am început”, a recunoscut iranianul.