Jaqueline Cristian, calificată în optimi la Transylvania Open! România are cinci tenismene în turul 2 / Cu cine se vor confrunta

Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri, 18 octombrie, în turul doi al turneului de 250 de puncte de la Cluj, după ce a trecut cu un dublu 6-4 de elvețianca Celine Naef, loc 121 WTA. În turul doi, românca se va duela cu Eva Lys, în meciul de marți.

Turneul de 250 de puncte de la Cluj, Transylvania Open, dotat cu premii totale de 259.303 dolari, a continuat miercuri, aducând trei românce pe tabloul simplu.

Jaqueline makes it 5 for the Romanians in Cluj! 🖐🏻

Jaq completes the second round list with a straight sets win against Celine Naef.

