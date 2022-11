Jose Mourinho, despre înfrângerea Germaniei de către naționala Japoniei: „Nu e surpriză!”

Jose Mourinho (59 de ani), antrenorul celor de la AS Roma, a declarat că pentru el nu este o surpriză victoria Japoniei în fața Germaniei, scor 2-1, la mondialul din Qatar. Acesta a explicat reușita prin mentalitatea jucătorilor din Japonia.

Mourinho, despre meciul câștigat de Japonia

„E o reușită fantastică, dar să fim sincer, nu e o surpriză nebunească, atât de mare. Japonia e o echipă bună, are jucători tari, au acumulat experiență la acest nivel. Majoritatea jucătorilor evoluează în Europa, știu ce se întâmplă aici, potrivit .

Cred că mentalitatea jucătorilor poate face diferența. În fotbalul european este o mare concentrare pe partea individuală, pe egouri.

Nu am antrenat niciodată japonezi, dar am pregătit jucători asiastici. În cazul meu, am avut și noroc, am antrenat chiar cel mai bun jucător de acolo (n.r. Heung-Min Son). Înțeleg că mentalitatea este una foarte sănătoasă, toți joacă pentru echipă. E ceva special!”, a spus Jose Mourinho într-o conferință de presă.

Germania a condus-o pe Japonia din minutul 33, printr-un penalty transformat de Gundogan, apoi a clacat inexplicabil în ultimul sfert de oră din partea secundă.