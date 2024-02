Jucătoare din România, despre Academia Mouratoglou: „De la o vârstă fragedă li se dau sportivilor niște substanțe. La juniori, nu te controlează cei de la Antidoping”

Am fost când aveam 12 ani. Am jucat la Academia Mouratoglou. Este adevărat, de la o vârstă fragedă li se dau sportivilor nişte substanţe. La juniori, nu te controlează cei de la Antidoping. Te lasă un pic să mai creşti, să împlineşti 17 ani şi de atunci încep controalele mai intens. Jucătorii şi părinţii trebuie să fie de acord. Li se dă o foaie şi trebuie să semneze să fie de acord să ia acea substanţă. Prima dată am fost speriată, chiar nu ştiam ce se întâmplă (n.r. – de controalele anti-doping)”, a declarat Sara Maria Popa în exclusivitate la