Jucătoarele cu care Simona Halep se va confrunta la turneul din Portugalia. Sportiva, testată antidoping la București

Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) va juca în perioada 15-21 aprilie la turneul WTA de la Oeiras, Portugalia, după ce din partea organizatorilor.

Care sunt adversarele Simonei Halep la turneul din Portugalia

„Sunt foarte încântată să adaug un nou turneu în calendarul meu. La întoarcerea în circuitul WTA intenționez să joc cât mai multe meciuri și acceptarea acestui wild card îmi oferă posibilitatea de a face acest lucru în fața publicului portughez. Vreau să mulțumesc turneului că m-a primit și abia aștept să fiu acolo”, a spus Simona Halep.

După consultările cu antrenorul spaniol Carlos Martinez, Simona Halep s-a decis să participe la turneul de la Oeiras.

Pe tabloul principal al turneului WTA 125 de la Oeiras, alcătuit din 32 de jucătoare, se regăsesc 9 tenismene din top 100 mondial, printre care Viktorija Golubic, Camila Osório, Bernarda Pera sau Yanina Wickmayer, scrie .

Organizatorii au mai invitat alte trei jucătoare, Kristina Mladenovic, Francisca Jorge și Mlatilde Jorge.

Simona Halep a fost testată antidoping la București

După ce , Simona Halep a revenit pe terenul de tenis, participând la Miami Open, unde, chiar dacă s-a descurcat foarte bine, a părăsit competiția încă din primul tur.

Sportiva a dezvăluit că marți, 9 aprilie.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.

Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam.

N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi”, a transmis Simona Halep.