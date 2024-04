Simona Halep, testată antidoping la București. Mesaj clar pentru ANAD: „Nu e ușor...”

Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) va juca în perioada 15-21 aprilie la turneul WTA de la Oerias (Portugalia), după ce din partea organizatorilor. Sportiva noastră a ajuns în București, pentru a se pregăti pentru următorul turneu, antrenându-se la Baza Pescariu din Capitală.

Simona Halep a fost testată antidoping la București

Românca a revenit pe terenul de tenis după ce , după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat în august 2022, la US Open. Până acum, Simona Halep a jucat la Miami Open, unde, deși a avut parte de o revenire formidabilă, a părăsit competiția încă din primul tur.

Simona Halep a dezvăluit că a avut un control antidoping marți, 9 aprilie. Sportiva a mărturisit că, de când a fost testată pozitiv la Roxadustat, este testată mai des, însă nu are nimic împotrivă și așteaptă Agenția Națională Anti-Doping de fiecare dată.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.

Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam.

N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi”, a transmis Simona Halep, pentru .

Simona Halep și-a schimbat radical look-ul. A renunțat la blond

Nu de mult, Simona Halep , renunțând la părul blond și optând pentru un păr de culoare închisă. Pentru schimbarea look-ului, sportiva a apelat la serviciile hairstylistului Sorin Stratulat.

Vezi această postare pe Instagram

Schimbarea nu a fost pe placul tuturor fanilor sportivei.

„Sorry, dar o imbatraneste mult. No no no!”, „Este prea inchis. Nu inteleg de ce ne laudam cu niste lucruri care sunt neahhhhh”, „Foarte frumoasa, îi stătea mai bine blonda, dar sa fie sănătoasă și voioasa, pupici!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori la pozele cu Simona, pe Instagram.