Kosovo, victorie cu Israel în grupa României din preliminariile pentru EURO 2024. Omagiul adus de israelieni pentru ostaticii din Gaza, huiduit la scenă deschisă de kosovari (VIDEO)

Kosovo a câștigat meciul cu Israel din Grupa I a preliminariilor pentru EURO 2024, din care face parte și România, iar suporterii kosovari au început să huiduie în momentul în care fotbaliștii israelieni le-au adus un omagiu ostaticilor ținuți de Hamas în Fâșia Gaza, transmite The .

În timpul imnului israelian, fotbaliștii naționalei au arătat din mâini simbolul unei jumătăți de inimă, sugerând că inima lor nu este întreagă până când nu vor fi aduși acasă ostaticii din Gaza.

Momentul a fost marcat de huiduielile suporterilor kosovari din arena de la Priștina.

Kosovo fans booed while Israel's national anthem was played before the Euro 2024 qualifying match between Kosovo and Israel.

