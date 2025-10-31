Kylian Mbappé a fost în centrul atenției vineri, pe stadionul Santiago Bernabeu. Starul francez a primit „ ” pentru sezonul 2024/2025. La ceremonie au fost prezenți toți coechipierii săi de la Real Madrid, mândri de performanța sa remarcabilă.

Mbappé le-a mulțumit emoționat colegilor pentru sprijinul oferit pe parcursul sezonului. Mai mult, acesta a spus că trofeul ar fi fost „imposibil de câștigat” fără ajutorul echipei, informează .

Kylian Mbappé a fost în centrul atenției! Cum a trăit momentul primirii „Ghetei de Aur”

Kylian Mbappé a mărturisit că primirea „Ghetei de Aur” reprezintă un moment extrem de important în cariera sa de atacant. El a spus că este pentru prima dată când câștigă acest trofeu, care are o semnificație uriașă pentru el personal. Starul francez le-a mulțumit sincer colegilor de la Real Madrid pentru sprijinul oferit în fiecare etapă a sezonului.

„Datorită lor sunt la , pentru a ajuta echipa să câştige tot ce putem câştiga anul acesta. Avem o echipă incredibilă, iar cel mai important lucru sunt premiile pe care le obţinem”, a transmis el după ce a primit „Gheata de Aur”.

Cu 31 de goluri marcate în 34 de meciuri, a acumulat 62 de puncte și a câștigat trofeul meritat. El i-a depășit pe Viktor Gyökeres, cu 58,5 puncte, și pe Mohamed Salah, care a încheiat cu 58 de puncte. Premiul i-a fost înmânat de Juan Ignacio Gallardo, vicepreședinte al European Sports Media și director al ziarului Marca.

„Putem câştiga multe lucruri. Este o plăcere să joc pentru Real Madrid, să-mi îndeplinesc visul din copilărie şi sper să putem câştiga multe trofee”, a mai precizat fotbalistul.

Cum se acordă prestigioasa „Gheată de Aur” în fotbalul european

„Gheata de Aur” răsplătește, încă din 1968, cei mai buni marcatori din fotbalul european și simbolizează excelența ofensivă. Din 1996, trofeul nu se mai acordă doar pe baza golurilor înscrise, ci printr-un sistem modern de punctaj. Fiecare campionat are un coeficient propriu, stabilit în funcție de dificultatea și valoarea competiției interne.

În marile ligi ale Europei, precum Spania, Anglia, Germania, Franța și Italia, un gol valorează două puncte. În campionate considerate inferioare, printre care și cel al Portugaliei, fiecare reușită aduce 1,5 puncte în clasament.