Leo Messi, totul despre plecarea de la Barcelona: Mi-a redus salariul cu 50%. Clubul are o datorie foarte mare

Leo Messi a vorbit, în cursul zilei de duminică, despre plecarea de la Barcelona. Fotbalistul a fost însoțit de soție și copii, la conferința de presă în care a precizat motivul plecării.

Starul argentinian a început să plângă în momentul în care a intrat în sală, din pricina emoțiilor. Mesii a vorbit despre faptul că a revenit din vacanță pregătit să semneze cu Barcelona, dar el și Joan Laporta nu au discutat așa cum se aștepta.

Messi a precizat că în timpul negocierilor dintre el și Barcelona lucrurile nu au decurs cum s-ar fi așteptat, astfel că nu au mai ajuns la un numitor comun în ceea ce privește salariul.

„M-am oferit să reduc salariul cu 50%. Nu mi-au cerut nimic mai mult. Am făcut tot ce s-a putut (…) Aș fi vrut să mai câștig o Ligă a Campionilor. Poate am mai fi putut câștiga, dar așa e fotbalul. Nu regret nimic. Am încercat să dat tot ce am mai bun”, a explicat Leo Messi, potrivit GSP.

Messi, despre adevăratul motiv pentru care pleacă de la Barcelona: Nu se putea

Messi a ținut să precizeze că s-a oferit să își reducă salariul cu 50% pentru a rămâne la FC Barcelona, însă legislativ vorbind nu ar fi fost posibil.

„Așa cum a spus președintele, clubul are o datorie foarte mare. Nu e posibil să rămân. Trebuie să mă gândesc la viitorul meu, la cariera mea, la ce trebuie să fac. Cum am mai spus, am făcut totul pentru a rămâne. Dar nu e posibil. Nu e nimic de spus. Am făcut tot ce era posibil”, a precizat fotbalistul.

Messi: Voi venia la Barcelona ca adversar

Messi a precizat că s-a simțit întotdeauna bine la Barcelona și că toți îl cunosc drept un adevărat competitor. Tocmai de aceea, când va reveni va reveni ca un adversar veritabil.

„Oamenii din Barcelona știu că îmi place să concurez. Voi veni aici ca adversar și voi da totul pentru a câștiga. Voi termina cariera în felul meu, încercând să câștig totul. Vreau să câștig. Asta e mentalitate mea. O să merg la o echipă care poate fi adversara echipei, dar nu voiam să plec”, a mai explicat el.

Nimic confirmat cu PSG

Leo Messi a explicat că pentru moment nu a confirmat nimic cu PSG, dar că este o variantă pe care o ia în calcul.

„PSG e o posibilitate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi. Dar încă nu am niciun acord”, a mai spus el.

În ultimele zile, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora PSG este clubul cu care Messi a semnat pentru următorii doi ani, așteptând un salariu de 28,8 milioane de dolari.