Acasa » Sport » Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs

Adrian Teampău
22 ian. 2026, 00:12
Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, în Liga Campionilor Sursa foto: X / Galatasaray SK

Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid au terminat la egalitate, 1-1, miercuri seara, într-un meci din etapa a şaptea a Champions League la fotbal. Partida care s-a jucat în Turcia, pe terenul Galatei a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid, meci egal

Într-un meci din etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal, arbitrat de românul Istvan Kovacs, Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid au terminat la egalitate, 1-1.

În minutul 3, spaniolii au și avut prima șansă de a marca, însă Julian Alvarez a șutat în plasa laterală. Echipa antrenată de Diego Simeone a deschis scorul rapid, după doar un minut, prin fiul tehnicianului argentinian. Giuliano Simeone a marcat în minutul 4. Matteo Ruggeri l-a găsit în careu cu o centrare bună, iar fiul lui Diego Simeone a înscris cu capul pe jos, pe centrul porții.

Turcii și-au văzut de joc, fără să dea impresia că ar fi fost șocați de ceea ce s-a întâmplat. Așa se face că au restabilit egalitatea prin autogolul lui Marcos Llorente (20). Deși nu era marcat de nimeni,  jucătorul lui Atletico a lovit a trimis în propria-i poartă, din centrarea lui Roland Sallai.

Două penalty-uri refuzate în repriza secundă

Repriza a doua a fost echilibrată, ca și prima. În minutul 50, însă, fotbaliștii lui Galatasaray Istanbul au cerut o lovitură de la 11 metri. Eren Elmali a căzut în careu și a reclamat fault. Arbitrul român a refuzat să-i acorde penalty. De altfel, după analiza VAR, s-a dovedit că Istvan Kovacs a luat decizia corectă.

Arbitrul român a mai avut un moment delicat, când Leroy Sane a căzut în careu, în minutul 52. Și de această dată Kovacs a făcut semn că nu e penalty și a lăsat jocul să continue.

Spaniolii au presat și au înercat golul care să le aducă cele trei puncte puse în joc. Meciul s-a încheiat după un final tensionat, fără ca tabela să se schimbe, însă.

Galatasaray – Atletico Madrid, caseta tehnică

Partida de miercuri seara, dintre Galatasaray și Atletico Madrid, din etapa a șaptea a fazei grupei mari din UEFA Champions League, a fost găzduită pe arena Ali Sami Yen. Stadionul a fost arhiplin. Au marcat: Giuliano Simeone, în minutul 4 pentru Atletico și Marcos Llorente în minutul 20, autogol.

Arbitrul român a acordat trei cartonașe galbene pentru gazde și patru pentru oaspeți. În minutul 50 le-a refuzat turcilor un penalty, după ce s-a consultat cu colegii din camera VAR.

Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali – Torreira (Gundogan 88), Lemina – Sane, Akgun (Sara 65), Yilmaz (Jakobs 80) – Osimhen. Antrenor: Okan Buruk

Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (Cardoso 56), Barrios (Le Normand 65), Almada (Baena 46)- Sorloth (Griezmann 61), Alvarez (Gonzalez 73). Antrenor: Diego Simeone.

Arbitru central: Istvan Kovacs; Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (România). Arbitru VAR: Rob Dieperink (Olanda); Arbitru VAR: Cătălin Popa. Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs.

