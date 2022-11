Liviu Guță spune că e prieten cu fostul mare portar Iker Casillas: „E fratele meu. Mă și urmărește pe Instagram”

Manelistul Liviu Guță susține că are o relație specială cu fostul mare portar Iker Casillas, care a scris istorie între buturile lui Real Madrid și ale naționalei Spaniei, transmite .

Liviu Guță, despre Iker Casillas: „E prietenul meu, e fratele meu”

Liviu Guță a participat la o petrecere de fițe în Las Vegas, iarna trecută, iar unul dintre invitați a fost chiar Iker Casillas. Manelistul susține că au păstrat legătura.

„M-am împrietenit cu Iker Casillas. E prietenul meu, e fratele meu. Mă și urmărește pe Instagram. Mi-a dat mesaj de ziua mea. Am cântat la niște prieteni, un om mare în America, în Las Vegas. Soția respectivului este româncă. M-am simțit ca în Rai.

Au fost mulți acolo, Britney Spears, mulți. Am cântat în engleză. Să vezi cum aplaudau toți. După asta, am plecat în California cu Iker, cu toată lumea, am stat, am băut”, a spus Liviu Guță, la podcastul „ZigZag”.

Iker Casillas a fost de cinci ori campion al Spaniei cu Real Madrid, cu care a cucerit și Liga Campionilor de trei ori. El a câștigat și Cupa Mondială, în 2010, și două Campionate Europene, în 2008 și 2012, alături de „La Roja”.